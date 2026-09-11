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gölbaşı şenliği başladı: göller, andezit ve sevgi çiçeği buluşması

Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şöleni Atatürk Sahil Parkı'nda başladı; etkinlikler üç gün sürecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

gölbaşı şenliği başladı: göller, andezit ve sevgi çiçeği buluşması

geleneksel şenlik atatürk sahil parkı'nda başladı:

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gölbaşı Göller, Andezit ve Sevgi Çiçeği Şöleni, Atatürk Sahil Parkı'nda yoğun katılımla açıldı. Üç gün sürecek etkinlik dizisi, Gölbaşı'nın doğal ve kültürel değerlerini bir araya getirerek kent sakinlerine ve ziyaretçilere zengin bir program sundu. Şölenin açılış günü çocuklar ve aileler için düzenlenen etkinlikler alanı renklendirdi.

çocuk etkinlikleri ve aile programları:

Günün ilk saatlerinden itibaren Atatürk Sahil Parkı'nda kurulan şişme oyun grupları, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları çocuklara yönelik coşkunun merkezinde yer aldı. Çizgi film maskotları ve bando takımı alanı dolaşırken, animasyon gösterileri, kukla şovları ve sihirbaz gösterileri ailelerle birlikte gelen küçük izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikler, hem eğlence hem de yerel değerlere dikkat çekme amacıyla tasarlandı; Mogan ve Eymir göllerinin önemi ile Sevgi Çiçeği ve andezit taşının bölge kimliğindeki yeri sıkça vurgulandı.

kortej yürüyüşü ve müzik programı:

Günün ilerleyen saatlerinde Gölbaşı Kaymakamlığı'nın katkısıyla Seymen ve Mehter Takımı eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü, Gölbaşı sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Kortej Atatürk Sahil Parkı'na ulaştığında izdihamı andıran bir ilgiyle karşılandı ve halkın yoğun katılımı dikkat çekti. Akşam programının finalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Semicenk, Atatürk Sahil Parkı'nı dolduran izleyicilerle birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. Şölen, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde de devam edecek; programda 11 Eylül'de Merve Özbey, final günü ise Funda Arar sahne alacak.

başkan odabaşı'nın proje müjdesi:

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, etkinlik alanında yaptığı konuşmada Mogan Gölü ve çevresi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak bir proje hazırladıklarını açıkladı. Odabaşı, projenin ilk etabının kısa sürede başlayacağını belirterek Mogan'ı Gölbaşı'nın sosyal hayatı ve turizmi açısından daha güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi. Konuşmasında Gölbaşı'nın doğal zenginliklerine vurgu yapan başkan, 'Birliğimiz andezit taşı gibi sapasağlam, niyetimiz göllerimizin suları gibi berrak, sevgimiz ise toprağımızda açan Sevgi Çiçeği gibi içten ve aktır' ifadeleriyle birlik mesajı verdi.

Şölen, Gölbaşı'nın yerel kültürünü görünür kılarken aynı zamanda kentlilerin bir araya gelmesini sağlayan sosyal bir platform sunuyor. Etkinlik boyunca gerçekleşecek atölye ve gösteriler, bölgenin turistik ve kültürel kimliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, programın üç gün boyunca süreceğini ve katılımın yüksek olmasının beklendiğini bildirdi.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL GÖLBAŞI GÖLLER, ANDEZİT VE SEVGİ ÇİÇEĞİ ŞÖLENİ...

GÖLBAŞI BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL GÖLBAŞI GÖLLER, ANDEZİT VE SEVGİ ÇİÇEĞİ ŞÖLENİ BAŞLADI. ATATÜRK SAHİL PARKI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞÖLENİN İLK GÜNÜNDE ÇOCUKLAR BİRBİRİNDEN FARKLI ETKİNLİKLERLE VAKİT GEÇİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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