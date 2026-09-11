Kocaeli'ye 24 yılda 491 milyon lira kültür ve turizm yatırımı, 20 bin hektarlık kıyı planı onaylandı

Kocaeli'ye yapılan yatırımlar ve plan değişikliği:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kocaeli'de yaptığı konuşmada, kentte son 24 yılda kültür ve turizme toplam 491 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı. Bakan Ersoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan yaklaşık 20 bin hektarlık Kocaeli Sakarya kıyı bandı çevre düzeni planı değişikliği ile bölgenin doğal ve kültürel değerleri gözetilerek nitelikli ve düşük yoğunluklu turizm tesislerinin teşvik edileceğini söyledi.

Planla birlikte kıyı turizminin yanında dalış, sağlık ve kültür turizmi ile çiftlik, agro ve eko turizm, kamp-karavan, bisiklet ve doğa turizmi gibi alternatif türlerin çeşitlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Bu yaklaşım, koruma-kullanma dengesini gözetirken bölgenin turizm potansiyelinin farklı sezonlara ve pazarlara yayılmasını amaçlıyor.

turizm verileri ve altyapı gelişmeleri:

Ersoy, Türkiye genelindeki turizm performansına da işaret ederek ülkenin 2025'i 65,2 milyar dolar ile rekor turizm geliriyle kapattığını ve 2026'nın ilk altı ayında 25,7 milyar dolar gelir elde edildiğini belirtti. Bakan, turizmi 12 aya yayma ve 81 ile yayma vizyonunun ürün ve pazar çeşitliliği, tesisleşme, ulaşım, konfor ve sürdürülebilirlik ekseninde hayata geçirildiğini ifade etti.

Kocaeli özelinde ise kamu yatırımları ve yerel yönetim destekleri sayesinde konaklama kapasitesinde dikkat çekici artışlar yaşandı. 2002'de 33 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısı Eylül itibarıyla 281'e yükselirken, yatak kapasitesi 966'dan 16 bin 40'a ulaştı. Bu dönüşüm tesisleşmede yaklaşık 9 kat, yatak kapasitesinde ise yaklaşık 17 kat artış anlamına geliyor. Ziyaretçi sayısında ise 2026 Ocak-Haziran dönemine kıyasla kentte konaklayan yerli ve yabancı misafir sayısı yaklaşık yüzde 2,3 artarak 485 bin kişi seviyesine çıktı.

kültür mirası, restorasyon ve proje uygulamaları:

Ersoy, Kocaeli'nin tarih ve kültür mirasını değerlendirmeye yönelik uygulamalara da değindi. Restorasyon, müze ve ören yeri çalışmaları kapsamında son 8 yılda 17 ayrı proje tamamlandığını, Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi'ndeki çalışmaların sürdüğünü ve 4 farklı projenin 2026 Yatırım Programı'na alındığını belirtti. Ayrıca 2026 ödeneği sağlanan Kerpe Koyu Sualtı Kurtarma Kazısı'nın devam ettiği ifade edildi.

Bakan, kamu eliyle yapılan kültür yatırımları ile yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verilen desteğin 321 milyon lirayı aştığını söyledi. Bu desteklerin, restorasyon ve altyapı etkinlikleriyle birlikte bölgenin kültür turizmi kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

güvenlik ve bölgesel politika vurgusu:

Konuşmasında güvenlik ve bölgesel politikaya da değinen Ersoy, terörle mücadeleye ilişkin olarak bu sürecin Türkiye'yi ileri taşıyacağını belirtti. Ersoy, "Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Türk devletinin bir projesidir." sözleriyle birlik ve kenetlenmenin önemine vurgu yaptı ve ülkenin karşılaştığı zorlu sınamalara rağmen altyapı, sağlık ve yeniden inşa kapasiteleriyle yanıt verdiğini aktardı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KOCAELİ’DE SON 24 YILDA KÜLTÜR VE TURİZME 491 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIKLARINI, YAKLAŞIK 20 BİN HEKTARLIK ‘KOCAELİ SAKARYA KIYI BANDI KÜLTÜR VE KORUMA GELİŞİM BÖLGESİ KOCAELİ KESİMİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ’NİN BAKANLIKÇA ONAYLANDIĞINI AÇIKLADI.