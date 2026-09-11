İç Anadolu ezgileriyle kent meydanında buluşma

Yöreler Renkler Festivali'nde İç Anadolu gecesi

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Yöreler Renkler Festivalinin İç Anadolu temalı gecesi, Atatürk Kent Meydanı'nda yoğun ilgi gördü. Gece, bölgeye ait halk dansları, müzik ve yerel tatların buluştuğu zengin bir programla sürdü.

Halk danslarının güçlü açılışı:

Program, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle başladı. Seyirciler, İç Anadolu'ya özgü misket ve kaşık oyunları ile coşkulu halay gösterilerini beğeniyle takip etti; dansların ritmi ve kostüm zenginliği akşamın dikkat çeken unsurları oldu.

Sahnede sanatçılar ve özel korolar:

Gösterilerin ardından sahneyi sırasıyla Pınar Okumuş ve İbrahim Pala aldı. Gecenin finalinde ise Mehmet Yenigün konseriyle program sona erdi. Ayrıca Adalya Vakfı Engelsiz Kafede eğitim gören özel bireylerin oluşturduğu koro, seslendirdiği eserlerle geceye ayrı bir renk kattı.

Festival takvimi ve ziyaret bilgileri:

Dokuz gün sürecek festival kapsamında Anadolu'nun farklı yörelerine ait yemekler, el emeği ürünler ve geleneksel öğeler tanıtılmaya devam edecek. Yöresel ürünlerin satışa sunulduğu stantlar 5-13 Eylül tarihleri arasında her gün 12.00-23.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor. Her akşam saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, gecenin temasına özel gösteriler sunuyor; gösterilerin ardından çeşitli sanatçıların konserleriyle program tamamlanıyor.

Gecenin sonunda, İç Anadolu Bölgesi'ni temsil eden hemşeri ve kültür derneklerine festivale katkıları nedeniyle plaket takdim edildi.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN KÜLTÜRLERİ, YÖRESEL LEZZETLERİ, HALK DANSLARINI VE MÜZİĞİ AYNI MEYDANDA BULUŞTURDUĞU YÖRELER RENKLER FESTİVALİ, İÇ ANADOLU GECESİYLE DEVAM ETTİ.