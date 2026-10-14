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Gölbaşı'nda başkent heyecanı: 103 yıllık miras türkülerle ve seymenlerle kutlandı

Gölbaşı'nda Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde programla türkü ve seymen gösterileriyle kutlandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gölbaşı'nda başkent heyecanı: 103 yıllık miras türkülerle ve seymenlerle kutlandı

etkinlik ve katılımcılar:

Gölbaşı Belediyesi, Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde özel bir kutlama programı düzenledi. Etkinliğe Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ev sahipliği yaptı; Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve çok sayıda vatandaş programa katıldı.

sanat ve gelenek buluşması:

Programda Türk halk müziği sanatçısı Gülşen Kutlu sahne aldı ve seslendirdiği türkülerle Anadolu'nun zengin müzik kültürünü ve Milli Mücadele ruhunu davetlilerle buluşturdu. Ankara Kulübü Derneği seymenleri ise geleneksel gösterileriyle büyük beğeni topladı; salonu dolduran izleyiciler Ankara oyun havaları eşliğinde coşkuyla eğlendi.

başkan odabaşı'nın vurguları:

Yakup Odabaşı Ankara'nın Milli Mücadele'deki rolüne ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki önemine dikkat çekti. Odabaşı, programda şu ifadeleri kullandı: 'Ankara; milletimizin bağımsızlık azminin, hürriyet sevdasının ve sarsılmaz iradesinin simgesi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen bu büyük zaferin ardından Ankara, sadece idari bir merkez değil; küllerinden yeniden doğan bir milletin geleceğe uzanan köprüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi haline gelmiştir. Gölbaşı Belediyesi olarak başkentimizin bu tarihi mirasına sahip çıkmayı, kadim kültürümüzü yaşatmayı ve bu topraklara hak ettiği değeri katmayı bir görevden öte, boynumuzun borcu kabul ediyoruz. Gölbaşı'mızda sevginin, kardeşliğin, kültürün ve dayanışmanın daim olması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz'

Etkinlik, farklı kuşaklardan katılımcıların bir araya geldiği; hem kültürel mirasın hem de toplumsal birlikteliğin öne çıktığı bir program olarak tamamlandı.

GÖLBAŞI&#039;NDA ANKARA&#039;NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 103&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, SANATÇI GÜLŞEN KUTLU&#039;NUN...

GÖLBAŞI'NDA ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, SANATÇI GÜLŞEN KUTLU'NUN SESLENDİRDİĞİ TÜRKÜLER VE ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ SEYMENLERİNİN GÖSTERİLERİYLE KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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