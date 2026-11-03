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Kepez'te gece mesaisi: yağışa karşı önleyici müdahaleler sürdü

Kepez Belediyesi ekipleri, yoğun yağışta mazgalları temizleyip Anında Çözüm ekipleriyle vatandaşlara gece boyunca destek vererek taşkın riskini azalttı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Kepez'te gece mesaisi: yağışa karşı önleyici müdahaleler sürdü

Kepez'te gece çalışması:

Kepez Belediyesi ekipleri, dün akşam etkili olan yoğun yağış sırasında sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için gece boyunca sahada oldu. Ekipler, su birikintisi ve olası taşkın riskine karşı kesintisiz denetim ve müdahale gerçekleştirdi; özellikle yağmur suyu tahliyesinin sürekliliğini sağlamak üzere mazgallarda önleyici çalışmalar yapıldı.

Mazgal ve tahliye müdahaleleri:

Kombine araçlarla yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında, mazgallarda biriken atıklar ve tıkanmalara yol açabilecek materyaller temizlendi. Bu önlemler, yağışın yoğun olduğu saatlerde suyun akışını kolaylaştırarak olası taşkın riskini azalttı. Ekipler, kritik noktalarda kontrol noktaları kurarak anlık müdahalelerde bulundu.

Vatandaşa anında destek:

Belediyenin sahadaki çalışmaları altyapı önlemleriyle sınırlı kalmadı; Anında Çözüm ekipleri yağıştan etkilenen bölgelerde vatandaşların ihtiyaçlarına müdahale etti. Ekipler, kısa sürede çözüm üreterek mağduriyetin önüne geçmeyi ve vatandaşların can ile mal güvenliğini korumayı hedefledi.

Kepez Belediyesi, temizlik ve mazgal kontrollerinden vatandaşlara yönelik destek çalışmalarına kadar farklı birimlerin koordinasyonuyla ilçede hizmetin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor; ekipler, benzer hava olaylarına karşı hazırlıklı kalmaya devam edecek.

KEPEZ BELEDİYESİ EKİPLERİ, DÜN AKŞAM ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞIN SEL VE SU TAŞKINLARINA YOL AÇMAMASI...

KEPEZ BELEDİYESİ EKİPLERİ, DÜN AKŞAM ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞIN SEL VE SU TAŞKINLARINA YOL AÇMAMASI İÇİN GECE BOYUNCA SAHADA ARALIKSIZ ÇALIŞTI. KOMBİNE ARAÇLARLA MAZGALLARIN TIKANMA RİSKİ ORTADAN KALDIRILIRKEN, ANINDA ÇÖZÜM EKİPLERİ DE YAĞIŞTAN ETKİLENEN BÖLGELERDE VATANDAŞLARA DESTEK OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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