Gölpazarı'nda öğrenci güvenliği ortak sorumluluk olarak belirlendi

Gölpazarı'nda okul güvenliği toplantısı yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Okul Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya yönelik oturum Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında yapıldı ve ilçedeki okullarda alınması gereken güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı.

gündemdeki öncelikler:

Toplantıda özellikle okul ve çevrelerinde asayişin sağlanması, okul servis araçlarının güvenliği ve denetimleri, öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında alınacak tedbirler ile çocukların korunmasına yönelik yürütülecek çalışmaların planlanması üzerinde duruldu. Bu başlıklar hem günlük uygulamalar hem de olası acil durumlara hazırlık açısından değerlendirildi.

uygulama ve koordinasyon adımları:

Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar, toplantının diğer önemli maddesini oluşturdu. Okul yönetimleri, kolluk kuvvetleri, belediye ve diğer ilgili birimlerin rol dağılımı, denetim mekanizmalarının işleyişi ve iletişim kanallarının etkinleştirilmesi konuşuldu. Ayrıca servis şoförleri ve okul personeline yönelik bilgilendirme çalışmalarının önemi vurgulandı.

Toplantı sonunda amaç olarak, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam edebilmesini sağlamak için düzenli denetimler, açık iletişim ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi benimsendi. Alınacak önlemlerin takibi ve gerektiğinde ek tedbirlerin planlanması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi.

BİLECİK'TE OKUL GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI