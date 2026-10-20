Gölpazarı'nda ortak adım: bağımlılıkla mücadelede önleyici seferberlik

Toplantı ve katılımcılar:

Bilecik’in Bozüyük ilçesi ve Gölpazarı yönelimli çalışmalar çerçevesinde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Cihan İlhan, Bilecik Yeşilay Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile çeşitli kurum amirleri katıldı ve sahadaki çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Gündemdeki öncelikler:

Toplantıda alkol, uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığı başta olmak üzere farklı bağımlılık türlerine ilişkin yıllara göre değişen oranlar değerlendirildi. Mevcut eğitim ve seminer faaliyetlerinin etkinliği tartışılırken, veriye dayalı müdahale ve önleyici stratejilerin nasıl güçlendirileceği konusunda görüş alışverişi yapıldı. Katılımcılar, sadece sorunlara müdahale etmekle yetinilmemesi gerektiğini, risk oluşmadan uygulanacak adımların önemini vurguladı.

Önleyici çalışmalar ve iş birliği:

Planlanan çalışmalar arasında okullarda ve toplum merkezlerinde gerçekleştirilecek bilinçlendirme eğitimleri, hedef kitleye yönelik farkındalık kampanyaları ve kurumlar arası ortak uygulama protokolleri bulunuyor. Ortak hedef, erken müdahale mekanizmalarını güçlendirerek bağımlılık riskini azaltmak ve ihtiyaç duyan vatandaşlara hızlı erişim sağlamak olarak belirlendi.

Kaymakam Titiz'in vurguları:

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, bağımlılıkla mücadelenin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu olduğunu belirterek gençlere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin öncelik taşıdığını söyledi. Titiz, kurumların tek başına hareket etmesinin yeterli olmayacağını; bu nedenle eğitim, bilinçlendirme ve önleyici çalışmaların kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Toplantı sonucunda saha odaklı ve önleyici uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik adımların atılmasına karar verildi.

BİLECİK'TE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI