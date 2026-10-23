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Gölpazarı'nda traktör sürücülerine önleyici trafik bilgilendirmesi

Gölpazarı'nda jandarma trafik timleri, traktör sürücülerine üçgen reflektör, ROPS demiri kullanımının önemi ve genel trafik kurallarını anlattı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gölpazarı'nda traktör sürücülerine önleyici trafik bilgilendirmesi

jandarma ekiplerinin bilgilendirme faaliyeti:

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 6’ncı Jandarma Trafik Timi, Beşevler Mahallesi mevkiinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte sürücülere sahada uygulanabilecek önlemler ve dikkat edilmesi gereken kurallar aktarıldı.

sürücülere verilen temel uyarılar:

Jandarma ekipleri, traktörlerde bulunması gereken üçgen reflektör ve devrilmelere karşı koruma sağlayan ROPS demiri gibi donanımların önemine dikkat çekti. Ayrıca sürücülere gece ve gündüz görünürlüğün artırılması, taşıma düzenine uyulması ve genel trafik kurallarına riayet edilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

çalışmanın amacı ve devamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla benzer bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi. Uygulama, kırsal kesimdeki tarım araçlarının trafikte daha güvenli yer almasını hedefliyor ve sürücülerin farkındalığını artırmaya odaklanıyor.

BİLECİK’TE TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE HAYATİ UYARI

BİLECİK’TE TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE HAYATİ UYARI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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