Dolar 49,1768 +0,13%
Euro 55,3068 +0,29%
Bist 12.374,11 -0,56%
Altın Gram 6.589,42 +0,26%
EUR/USD 1,1245 +0,19%
Brent Petrol 99,82 -0,50%
--°

Gönen'de modern seracılık için altyapı yatırımı hızlanıyor

Gönen Sera OTB'ye 2026 için 1,7 milyar TL kaynak ayrıldı. 1 milyon m² ilk etap kazı-dolgusu tamamlandı, altyapı çalışmaları 2027'de sürecek.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Gönen'de modern seracılık için altyapı yatırımı hızlanıyor

Proje ve finansman:

Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesi için 2026 yılı bütçesinde 1,7 milyar TL tutarında finansman desteği sağlandığı açıklandı. Açıklamayı yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alındığını belirtti.

Projenin tamamının 8 milyon metrekarelik bir alan üzerinde planlandığı, ilk etapta ise 1 milyon metrekarelik alanda parsel bazlı kazı ve dolgu çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi. Yatırımcıların bölgeye gelebilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarının sürdürülmekte olduğu vurgulandı.

Altyapı çalışmaları ve takvim:

Gönen Sera OTB'nin altyapı planı kapsamında atık su, yağmur suyu, sulama ve içme suyu hatları ile yol, arıtma tesisi, jeotermal terfi hattı ve elektrik imalatları yer alıyor. Bu altyapı işleri için ihale süreçlerinin planlandığı, altyapı ihalesinin ekim ayında gerçekleştirileceği belirtildi.

Yetkililer, altyapı çalışmalarının hedeflenen takvime göre ilerlemesi halinde alanın 2027 yılının ilk yarısında yatırımcılara teslim edilmesinin amaçlandığını aktardı. Ayrıca 2027 yılı için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla sürecin takip edildiği ifade edildi.

Stratejik hedefler:

Öztaylan, Gönen Sera OTB'nin Balıkesir'in tarımsal geleceği için stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Projenin hedefleri arasında bölgenin modern tarım, teknolojik seracılık, yüksek katma değerli üretim ve istihdam açısından önemli bir merkez haline getirilmesi yer alıyor. Proje sahasındaki altyapı ve yatırım hazırlıkları 2027'de de devam edecek şekilde planlanıyor.

GÖNEN SERA OTB’YE 1,7 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞİ

GÖNEN SERA OTB’YE 1,7 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Saimbeyli'de babadan kalan aşılarla verime geçen sumak, kilosu 800-900 TL'ye alı...
images

Eskişehir'in zengin florası bal üreticilerini yüz güldürüyor
images

ING Yatırım'dan tek platformla küresel piyasa erişimi
images

Sultanhanı’nda şeker pancarı hasadı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta yiyecek artıkları boz ayılarını kavgaya sürükledi

Karavanla Türkiye'yi gezen Fransız çift, Meke Gölü'nde doğayla iç içe kamp yaptı

Kampüs çıkış saatleri çakışınca öğrenciler ulaşımda mağdur oldu

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip