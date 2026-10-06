Gönen'de modern seracılık için altyapı yatırımı hızlanıyor

Proje ve finansman:

Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesi için 2026 yılı bütçesinde 1,7 milyar TL tutarında finansman desteği sağlandığı açıklandı. Açıklamayı yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alındığını belirtti.

Projenin tamamının 8 milyon metrekarelik bir alan üzerinde planlandığı, ilk etapta ise 1 milyon metrekarelik alanda parsel bazlı kazı ve dolgu çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi. Yatırımcıların bölgeye gelebilmesi için gerekli altyapı hazırlıklarının sürdürülmekte olduğu vurgulandı.

Altyapı çalışmaları ve takvim:

Gönen Sera OTB'nin altyapı planı kapsamında atık su, yağmur suyu, sulama ve içme suyu hatları ile yol, arıtma tesisi, jeotermal terfi hattı ve elektrik imalatları yer alıyor. Bu altyapı işleri için ihale süreçlerinin planlandığı, altyapı ihalesinin ekim ayında gerçekleştirileceği belirtildi.

Yetkililer, altyapı çalışmalarının hedeflenen takvime göre ilerlemesi halinde alanın 2027 yılının ilk yarısında yatırımcılara teslim edilmesinin amaçlandığını aktardı. Ayrıca 2027 yılı için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla sürecin takip edildiği ifade edildi.

Stratejik hedefler:

Öztaylan, Gönen Sera OTB'nin Balıkesir'in tarımsal geleceği için stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Projenin hedefleri arasında bölgenin modern tarım, teknolojik seracılık, yüksek katma değerli üretim ve istihdam açısından önemli bir merkez haline getirilmesi yer alıyor. Proje sahasındaki altyapı ve yatırım hazırlıkları 2027'de de devam edecek şekilde planlanıyor.

GÖNEN SERA OTB’YE 1,7 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN DESTEĞİ