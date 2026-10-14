gönül gözüyle rehberlik eden öğretmen 20 yıldır görme engelli öğrencilerin yanında

hasan akyürek'in 20 yıllık rehberliği:

Adana Çukurova ilçesinde görev yapan Rehber Öğretmeni Hasan Akyürek (46), 20 yıllık meslek yaşamında görme engelli öğrencilerin hem eğitimine hem de günlük yaşam becerilerine rehberlik ediyor. Okul, Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, bünyesinde eğitim gören 64 görme engelli öğrenci ile bölgeye hizmet veren bir devlet okulu olarak öne çıkıyor.

öğrencilere sunulan rehberlik:

Akyürek, kendisinin de görme engelli okulundan mezun olduğunu söyleyerek öğrencilerle kurduğu bağın mesleğine yön verdiğini belirtiyor. Rehberlik çalışmalarında sadece akademik destek sağlamadıklarını, aynı zamanda öğrencilerin sesli kaynaklara ve Braille alfabeli materyallere erişimi, mezuniyetten sonra atılacak adımlar ve teknolojiyi kullanarak daha bağımsız olma konularında da bilgi verdiklerini ifade ediyor. "Rehberlik servisimiz normal okuldaki gibi değil. Normal okulda öğrencimiz anne babasıyla, dersleriyle veya arkadaşlarıyla ilgili sorun yaşadığında rehberliğe gider. Burada biz farklı olarak, öğrencilerimizin sesli kaynaklara ve Braille alfabeli kaynaklara nasıl ulaşacağına, buradan mezun olduktan sonra neler yapacağına veya teknolojiyi kullanarak insanlara daha az nasıl muhtaç olabilir gibi konularda bilgi veriyoruz. Ben de görme engelli olduğum ve yıllarca bu okullarda eğitim gördüğüm için öğrencilere bu konularda daha fazla yardımcı olabiliyorum" diyor.

okulun bölgesel rolü ve toplumsal çağrı:

Okul Müdürü Cemal Dağhan, görme engelliler okulunda çalışmanın "muhteşem bir duygu" olduğunu vurguluyor ve aileleri çocuklarını bu okula göndermeye davet ediyor. Dağhan, öğretmenlerin çocuklarla "gönül gözüyle" iletişim kurduğunu, bunun empati yeteneğini artırdığını ve öğrencilerle uyumun yüksek olduğunu anlatıyor. Okulun devlet okulu olarak tüm imkanların sağlandığına dikkat çeken Dağhan, okulun Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve ilçelerinden öğrenci kabul eden bir bölge okulu olduğunu söylüyor: "Biz, çocuklarımızın görme engelli olduklarının farkında bile olmuyoruz. Çocuklarımız ve biz birbirimize uyum sağlıyoruz. Okulumuz devlet okulu. Okulumuz tamamen çocuklarımızın iyi eğitim almasına odaklı olduğu için, devletimiz bütün imkanları çocuklarımıza sağlıyor. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve bütün ilçelerimizden öğrenci kabul eden bir bölge okuludur. Bütün ilçelerimizin ve köylerimizin hizmetine hazır bir okul."

Akyürek, mesleğe başlamasında rahmetli bir arkadaşının ısrarının etkili olduğunu anlatarak, "Bana, 'Sen görme engellisin ve görme engelli okulundan mezun oldun. Önce kendin gibilere yardımcı ol, sonra gidersin' dedi. Ben gidemedim" diyor. Ayrıca lisede görme engelli okulunun Adana'da bulunmaması nedeniyle öğrencilerin normal liselerde eğitim gördüğünü hatırlatıyor ve diğer öğrenciler ile okulların gelip bu ortamı tanımasını istiyor.

Öğrenciler de okullarından memnuniyetlerini dile getiriyor. Yusuf Karabulut okulunu sevdiğini belirterek, "Burası çok güzel bir yer. Hayalim avukat olmak ve bunun için çok çalışıyorum. En sevdiğim şeylerden biri koşmak veya oyun oynamak. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum" diyor. Mehmet Çınar Koçak ise, "Büyüyünce kâşif veya polis olmak istiyorum. Burada her okulda olduğu gibi dersler işliyoruz. Bazen oyunlar oynuyoruz. Zamanımız bu şekilde geçiyor" sözleriyle geleceğe dair hedeflerini paylaşıyor.

Hasan Akyürek'in ve okulun çabaları, görme engelli çocukların yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda topluma katılım ve bağımsızlık kazanması yönünde de desteklenmesini sağlıyor. Okul yönetimi ve öğretmenlerin yaklaşımı, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarma ve sosyal hayata hazırlanma süreçlerinde belirleyici oluyor.

Görme engelli Hasan öğretmen, 20 yıldır öğrencilerine rehber oluyor