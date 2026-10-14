Dolar 49,3863 +0,04%
Euro 55,3149 +0,10%
Bist 12.189,31 -0,50%
Altın Gram 6.615,75 -0,26%
EUR/USD 1,1193 -0,09%
Brent Petrol 106,07 +0,36%
--°

gönül gözüyle rehberlik eden öğretmen 20 yıldır görme engelli öğrencilerin yanında

Adana'da rehber öğretmen Hasan Akyürek, 20 yıldır görme engelli öğrencilerin eğitim, teknoloji kullanımı ve sosyal hayatlarına rehberlik ederek hayata hazırlanmasını sağlıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:23

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

gönül gözüyle rehberlik eden öğretmen 20 yıldır görme engelli öğrencilerin yanında

hasan akyürek'in 20 yıllık rehberliği:

Adana Çukurova ilçesinde görev yapan Rehber Öğretmeni Hasan Akyürek (46), 20 yıllık meslek yaşamında görme engelli öğrencilerin hem eğitimine hem de günlük yaşam becerilerine rehberlik ediyor. Okul, Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu, bünyesinde eğitim gören 64 görme engelli öğrenci ile bölgeye hizmet veren bir devlet okulu olarak öne çıkıyor.

öğrencilere sunulan rehberlik:

Akyürek, kendisinin de görme engelli okulundan mezun olduğunu söyleyerek öğrencilerle kurduğu bağın mesleğine yön verdiğini belirtiyor. Rehberlik çalışmalarında sadece akademik destek sağlamadıklarını, aynı zamanda öğrencilerin sesli kaynaklara ve Braille alfabeli materyallere erişimi, mezuniyetten sonra atılacak adımlar ve teknolojiyi kullanarak daha bağımsız olma konularında da bilgi verdiklerini ifade ediyor. "Rehberlik servisimiz normal okuldaki gibi değil. Normal okulda öğrencimiz anne babasıyla, dersleriyle veya arkadaşlarıyla ilgili sorun yaşadığında rehberliğe gider. Burada biz farklı olarak, öğrencilerimizin sesli kaynaklara ve Braille alfabeli kaynaklara nasıl ulaşacağına, buradan mezun olduktan sonra neler yapacağına veya teknolojiyi kullanarak insanlara daha az nasıl muhtaç olabilir gibi konularda bilgi veriyoruz. Ben de görme engelli olduğum ve yıllarca bu okullarda eğitim gördüğüm için öğrencilere bu konularda daha fazla yardımcı olabiliyorum" diyor.

okulun bölgesel rolü ve toplumsal çağrı:

Okul Müdürü Cemal Dağhan, görme engelliler okulunda çalışmanın "muhteşem bir duygu" olduğunu vurguluyor ve aileleri çocuklarını bu okula göndermeye davet ediyor. Dağhan, öğretmenlerin çocuklarla "gönül gözüyle" iletişim kurduğunu, bunun empati yeteneğini artırdığını ve öğrencilerle uyumun yüksek olduğunu anlatıyor. Okulun devlet okulu olarak tüm imkanların sağlandığına dikkat çeken Dağhan, okulun Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve ilçelerinden öğrenci kabul eden bir bölge okulu olduğunu söylüyor: "Biz, çocuklarımızın görme engelli olduklarının farkında bile olmuyoruz. Çocuklarımız ve biz birbirimize uyum sağlıyoruz. Okulumuz devlet okulu. Okulumuz tamamen çocuklarımızın iyi eğitim almasına odaklı olduğu için, devletimiz bütün imkanları çocuklarımıza sağlıyor. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve bütün ilçelerimizden öğrenci kabul eden bir bölge okuludur. Bütün ilçelerimizin ve köylerimizin hizmetine hazır bir okul."

Akyürek, mesleğe başlamasında rahmetli bir arkadaşının ısrarının etkili olduğunu anlatarak, "Bana, 'Sen görme engellisin ve görme engelli okulundan mezun oldun. Önce kendin gibilere yardımcı ol, sonra gidersin' dedi. Ben gidemedim" diyor. Ayrıca lisede görme engelli okulunun Adana'da bulunmaması nedeniyle öğrencilerin normal liselerde eğitim gördüğünü hatırlatıyor ve diğer öğrenciler ile okulların gelip bu ortamı tanımasını istiyor.

Öğrenciler de okullarından memnuniyetlerini dile getiriyor. Yusuf Karabulut okulunu sevdiğini belirterek, "Burası çok güzel bir yer. Hayalim avukat olmak ve bunun için çok çalışıyorum. En sevdiğim şeylerden biri koşmak veya oyun oynamak. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum" diyor. Mehmet Çınar Koçak ise, "Büyüyünce kâşif veya polis olmak istiyorum. Burada her okulda olduğu gibi dersler işliyoruz. Bazen oyunlar oynuyoruz. Zamanımız bu şekilde geçiyor" sözleriyle geleceğe dair hedeflerini paylaşıyor.

Hasan Akyürek'in ve okulun çabaları, görme engelli çocukların yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda topluma katılım ve bağımsızlık kazanması yönünde de desteklenmesini sağlıyor. Okul yönetimi ve öğretmenlerin yaklaşımı, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarma ve sosyal hayata hazırlanma süreçlerinde belirleyici oluyor.

Görme engelli Hasan öğretmen, 20 yıldır öğrencilerine rehber oluyor

Görme engelli Hasan öğretmen, 20 yıldır öğrencilerine rehber oluyor

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Velilere rehberlik, öğrencilere dijital uyanış İnönü'de
images

Vatandaş odaklı iletişim için disleksi eğitimi: 150 personele ulaşıldı
images

Okul servislerinde güvenlik bilinci ladik'te güçlendirildi
images

Buluşma: SUBÜ'de İtalya ve Polonya'dan akademisyenler mesleki eğitimi dijital dö...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çınarlıkuyu'da vatandaşın sesi: Hakan Şimşek talepleri not aldı

Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

Bülbülzade Parkı davasında heyet değişikliği gerekçesiyle duruşma ertelendi

Kuzey Akım sabotajının ilk ceza duruşması Hamburg'da başladı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı