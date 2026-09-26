gördes'in içme suyuna 120 milyon TL'lik kapsamlı çözüm

Gördes'te altyapı çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yatırım, Gördes ilçesinin yıllardır süren içme suyu problemini kökten çözmeyi amaçlıyor. Proje İller Bankası kredisiyle hayata geçiriliyor ve Sindel mevkiinden ilçeye yeni bir su hattı inşa edilmesi planlanıyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Yatırımın toplam bütçesi 120 milyon TL olarak belirlendi. Proje kapsamında inşa edilen isale hattının toplam uzunluğu 38,5 kilometre olup, bunun yaklaşık 15,5 kilometresi tamamlandı. Ayrıca 1.500 tonluk yeni bir su deposunun yapımı devam ediyor.

Yatırım, sadece yeni kaynak teminiyle sınırlı kalmayıp, ilçenin mevcut içme suyu altyapısını güçlendirmeyi ve dağıtım güvenliğini artırmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla özellikle elektrik kesintilerinden kaynaklanan su aksamalarının azalması ve daha düzenli bir tedarik sağlanması bekleniyor.

Saha incelemeleri ve yerel beklentiler:

Proje çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ve Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, teknik ekiplerden bilgi aldı. Ali Kılıç, "İlçemizin içme suyu ihtiyacının daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanması adına önemli bir altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Projenin tamamlanmasıyla özellikle kesintisiz içme suyu sağlanması noktasında önemli bir kazanım elde edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, "Gördes ilçemizin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve yıllardır yaşanan su sorunlarını kökten çözmek için 120 milyon TL’lik yatırımımızda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Dutlulu ayrıca, "Sindel mevkiinden gelecek olan bu hat sayesinde, bölgedeki elektrik kesintilerine bağlı su aksamalarının önüne geçecek, vatandaşlarımızı sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturacağız" diye konuştu.

Yerel halk da projeden umutlu. Mahalle sakini Cafer Tayyar Bektaş, yaşanan su kesintileri nedeniyle zaman zaman dağdan su getirmek zorunda kaldıklarını belirterek, projenin tamamlanmasıyla su sorunlarının sona ermesini beklediklerini söyledi. Divan Mahallesi Muhtarı Ünal Altuntaş ise, "Yaklaşık 40 yıldır su sorunu yaşıyoruz" diyerek özellikle elektrik kesintilerinin sorunu derinleştirdiğini ve Sindel'den gelecek suyun mahalle için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Projenin ilerleyen aşamalarında isale hattının kalan kısmının tamamlanması, depo inşaatının bitirilmesi ve entegrasyon çalışmalarının yapılması planlanıyor. Tamamlandığında, yatırımın Gördes'te kesintisiz ve daha sağlıklı bir içme suyu teminine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KILIÇ VE YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI DR. ORHAN GÖKDEMİR, GÖRDES’TE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK TEKNİK EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.