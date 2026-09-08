Görele'de görevli din görevlisi dereye uçan araçta hayatını kaybetti

Görele'de araç dereye uçtu

Giresun’un Görele ilçesinde görev yapan din görevlisi Yusuf Turan, Dereboyu köyünden ilçe merkezine seyir halindeyken aracının henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye uçması sonucunda kaza yaptı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralı durumda bulunan Yusuf Turan için ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve sonuç:

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Yusuf Turan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı.

GİRESUN’UN GÖRELE İLÇESİNDE GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİSİ YUSUF TURAN, GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ.