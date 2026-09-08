Dolar 48,4557 +0,04%
Euro 56,3658 +0,19%
Bist 14.145,66 -0,04%
Altın Gram 6.942,87 -0,45%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,78 +1,56%
--°

Görele'de görevli din görevlisi dereye uçan araçta hayatını kaybetti

Giresun’un Görele ilçesinde görev yapan din görevlisi Yusuf Turan, aracının dereye uçması sonucu ağır yaralanıp hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Görele'de görevli din görevlisi dereye uçan araçta hayatını kaybetti

Görele'de araç dereye uçtu

Giresun’un Görele ilçesinde görev yapan din görevlisi Yusuf Turan, Dereboyu köyünden ilçe merkezine seyir halindeyken aracının henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye uçması sonucunda kaza yaptı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralı durumda bulunan Yusuf Turan için ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve sonuç:

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Yusuf Turan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni hakkında yetkililer tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı.

GİRESUN’UN GÖRELE İLÇESİNDE GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİSİ YUSUF TURAN, GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA...

GİRESUN’UN GÖRELE İLÇESİNDE GÖREV YAPAN DİN GÖREVLİSİ YUSUF TURAN, GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor
images

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları
images

Himalayalar'dan kopan buzul sonrası Nepal'de can kaybı 1.357'ye çıktı
images

Niğde'de bir haftalık güvenlik çalışmaları açıklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Himalayalar'dan kopan buzul sonrası Nepal'de can kaybı 1.357'ye çıktı

Özel bireylerin el emeği 'Üreten Eller' stantında sergilenecek

Kars’ta İRAP değerlendirmesi: afet risklerine karşı hazırlık ve koordinasyon güçlendiriliyor

Terörsüz Türkiye hedefi ve Irak'la yeni ikili iş birliği adımları

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı