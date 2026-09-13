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Manavgat’ta kavşakta yandan çarpma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi kavşağında motosikletin 42 AAP 385 plakalı otomobile yandan çarpması sonucu sürücü Yunus E.B. yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat’ta kavşakta yandan çarpma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza noktası ve olayın gelişimi:

Antalya’nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, aynı istikamette seyreden araçlarla motosikletin çarpışması sonucu trafik akışı etkilendi. İddiaya göre, Yunus E. B. yönetimindeki 07 CIS 424 plakalı motosiklet, kavşağa yaklaştığı sırada yine aynı yönde ilerleyen Muammer U. idaresindeki 42 AAP 385 plakalı otomobile yandan çarptı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü stabilize ettikten sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının tedavi altına alındığı bildirildi.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle kavşakta kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparak olayın oluş nedenine ilişkin tutanak tuttu; soruşturma sürüyor. Vatandaşların güvenliği için yetkililer dikkatli ve kurallara uygun sürüş uyarısında bulundu.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE AYNI İSTİKAMETTE SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE YANDAN...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE AYNI İSTİKAMETTE SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE YANDAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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