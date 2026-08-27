görme engelli öğrencinin yks başarısı ilçede sevinçle karşılandı

kaymakamlıkta kabul

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Kaymakam Volkan Hülür doğuştan görme engelli öğrenci Kayser Taş'ı makamında kabul etti. Taş, bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye 3.320’ncisi olma başarısını gösterdi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

başarıya giden çalışma:

Kayser Taş, eğitim hayatında Braille alfabesini kullanarak yoğun bir hazırlık süreci yürüttü. Öğrenme yöntemini ve azmini sürdüren Taş'ın elde ettiği derece, görme engeline rağmen hedeflerinden vazgeçmemenin bir sonucu olarak değerlendirildi. Kazandığı program, kendisini öğretmenlik yolunda ilk adımı atar hale getirdi.

ilçe ve yetkililerin değerlendirmesi:

Kaymakam Volkan Hülür, başarıyı kutlarken Taş'ın azmine dikkat çekti ve "İmkânsız denileni başardı. Kendisini tebrik ediyor, öğretmenlik yolunda başarılarının devamını diliyorum. İlçemiz adına gurur duyduk" ifadelerini kullandı. Hülür ayrıca başarıda ailenin ve öğretmenlerin emeğinin büyük olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti.

Yüksekova'da Taş'ın başarısı hem gurur hem de umut kaynağı oldu; örnek bir eğitim hikayesi olarak, engellerin azim ve kararlılıkla aşılabileceğine dair somut bir örnek sundu. Öğrencinin gelecek planları arasında öğretmenlik mesleğine hazırlanmak yer alıyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VOLKAN HÜLÜR, DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ OLAN VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI'NDA (YKS) TÜRKİYE 3 BİN 320'NCİSİ OLAN KAYSER TAŞ’I MAKAMINDA KABUL ETTİ.