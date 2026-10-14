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Görme engelli öğretmenin 20 yıllık rehberliği

Adana'da rehber öğretmen Hasan Akyürek, 20 yıldır Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulu'nda 64 öğrencinin eğitim ve sosyal hayatına rehberlik ediyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Görme engelli öğretmenin 20 yıllık rehberliği

Okulda yılların deneyimiyle rehberlik:

Adana Çukurova'da bulunan Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda rehber öğretmen olarak görev yapan Hasan Akyürek (46), meslek hayatının 20 yılını görme engelli öğrencilerin yanında geçirdi. Okulda eğitim gören 64 görme engelli öğrenciye, sadece akademik konularda değil, sosyal hayata uyum ve bağımsızlık kazanma süreçlerinde de rehberlik ediyor.

Kendisi de görme engelli okulundan mezun olan Akyürek, öğrencilerin sesli kaynaklara ve Braille alfabeli materyallere erişimi, mezuniyet sonrası yönelim ve mesleki seçenekler ile teknolojinin sunduğu olanakları nasıl kullanabilecekleri gibi konularda bilgi ve deneyim aktarıyor. Yıllarca bu okullarda eğitim almasının, öğrencilere birebir yol göstermesinde önemli bir avantaj sağladığını belirtiyor.

Rehberlik yaklaşımı ve öğrencilerin gündelik yaşamı:

Akyürek, burada sunulan rehberliğin normal okullardan farklılaştığını vurguluyor; aile, ders veya arkadaş ilişkileriyle ilgili klasik rehberliğin ötesinde, görme engelli bireylerin bağımsızlıklarını artırmaya yönelik pratik beceri ve kaynaklara odaklanıldığını söylüyor. Öğrencilerin teknolojiyi daha etkin kullanarak başkalarına daha az muhtaç olmaları için yönlendirme yapılıyor.

Okul müdürü Cemal Dağhan ise görme engelliler okulunda çalışmanın ‘gönül gözüyle’ iletişim kurmayı sağladığını, bunun öğretmenlerin empati yeteneğini güçlendirdiğini ifade ediyor. Okulun devlet okulu olduğunu ve çocukların iyi eğitim alabilmesi için devlet tarafından sağlanan imkanların kullanıldığını belirtiyor.

Öğrencilerin hayalleri ve okulun bölgesel rolü:

Öğrenciler de okula ve öğretmenlerine olan güvenlerini dile getiriyor. Yusuf Karabulut, avukat olma hayalinden söz ederken okulda derslerin yanı sıra oyun ve fiziksel etkinliklere de yer verildiğini, arkadaşları ve öğretmenlerini çok sevdiğini belirtiyor. Mehmet Çınar Koçak ise büyüyünce kâşif veya polis olmak istediğini, okulda derslerin işlendiği ve zaman zaman oyunlarla eğlenceli etkinliklerin yapıldığını anlatıyor.

Okul yetkilileri, Adana'da benzeri bir lise bulunmaması nedeniyle görme engelli öğrencilerin lise düzeyinde normal liselerde de eğitim aldıklarını ve bu nedenle diğer öğrencilerin okulu ziyaret ederek buradaki eğitim modelini görmelerinin önemine dikkat çekiyor. Okul, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve çevre ilçelerden öğrenci kabul eden bir bölge okulu olarak hizmet veriyor ve tüm ilçelerin ile köylerin hizmetine açık olduğunu vurguluyor.

Hasan Akyürek ve ekip, görme engelli çocukların eğitim ve sosyal gelişiminde hem deneyim hem de empatiye dayalı bir yaklaşım sunarak öğrencilerin hem bugünkü yaşamlarını hem de gelecek planlarını desteklemeye devam ediyor.

ADANA&#039;DA GÖRME ENGELLİ REHBER ÖĞRETMENİ HASAN AKYÜREK, 20 YILDIR KENDİSİ GİBİ GÖRME ENGELLİ...

ADANA'DA GÖRME ENGELLİ REHBER ÖĞRETMENİ HASAN AKYÜREK, 20 YILDIR KENDİSİ GİBİ GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAYATLARINA REHBERLİK EDİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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