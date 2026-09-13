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Gövde altındaki gizli bölmeden 350 kilogram kokain çıktı

Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen kuru yük gemisinde dalgıç polisler gövde altındaki zulada 12 pakette 350 kg kokain ve 9 şüpheli yakaladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gövde altındaki gizli bölmeden 350 kilogram kokain çıktı

Operasyonun koordinasyonu ve hedef gemi:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan istihbarî takipte, deniz taşımacılığıyla Brezilya'dan Mersin Limanı'na yönlendirilen bir kuru yük gemisi hedef olarak belirlendi.

Sualtı araması ve zula tespiti:

Geminin Mersin Limanı'na yanaşmasının ardından düzenlenen operasyona, şüphelilerin gövde alt kısmında dalgıç marifetiyle uyuşturucu maddeleri çıkarma planı yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de dahil oldu. Dalgıç polisler geminin dış alt gövdesindeki, motorun soğutma suyu (Kinistin) bölümünde yer alan zulaya ulaştı.

Zulada 12 ayrı pakette toplam 350 kilogram olduğu tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olarak hesaplanan kokain ele geçirildi.

Gözaltılar, deliller ve soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.K., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan emniyete götürüldü ve adli işlem başlatıldı. Olay yerinde dalış ekipmanları ile sualtı deniz scooteri benzeri malzemeler de ele geçirildi.

Soruşturma, ele geçirilen maddelerin kökeni, sevkiyat şeması ve gemide görevli/ilişkili diğer şahısların tespiti amacıyla sürdürüyor. Yetkililer, operasyonun deniz yoluyla yapılan ciddi organize suç girişimlerine karşı yürütülen koordineli çalışmaların bir parçası olduğunu belirtiyor.

MERSİN&#039;E YURTDIŞINDAN GELEN GEMİYE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA SU ALTINDAN DA DALGIÇ POLİSLERLE...

MERSİN'E YURTDIŞINDAN GELEN GEMİYE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA SU ALTINDAN DA DALGIÇ POLİSLERLE ARAMA YAPILDI, 1,5 MİLYAR LİRA PİYASA DEĞERİ OLAN 350 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYON ÇERÇEVESİNDE 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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