Göz rahatsızlığı mesleğini değiştirdi, saraciyeyi kızına öğretiyor

Gaziantep'te yeni bir başlangıç: el emeğiyle sürdürülüyor

Gaziantep'te uzun yıllar telefon teknik servisi yapan 58 yaşındaki Ekrem Yılmaz, göz rahatsızlığı nedeniyle eskisi gibi çalışamayınca meslek değiştirdi. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda başladığı saraciye işinde el emeği ve sabırla kısa sürede ustalaştı ve kendi dükkanını açtı. Günün büyük bölümünü atölyesinde geçiren Yılmaz, deri ve çeşitli malzemeleri el işçiliğiyle işleyerek müşterilere sunuyor.

Mesleğe geçiş ve üretim süreci:

Telefonculuktan saraciyeliğe geçişi tesadüfen gerçekleşen Yılmaz, birkaç yıl içinde üretimdeki yetkinliğini artırdı. Mesleğe dair deneyimini aktarırken üretimin verdiği huzuru vurguluyor ve üretmenin insanı mutlu ettiğini belirtiyor. Ürettikleri arasında köpek tasmaları, inek ve at eğerleri, eşek heybeleri, motor heybeleri gibi pek çok hayvansal ürün bulunuyor. Bu ürünlerin büyük kısmı el işçiliği gerektirdiği için müşterilerden olumlu geri dönüşler alınıyor.

Ekrem Yılmaz, mesleği yaklaşık 8 yıla yakın süredir yaptığını söylüyor ve telefon teknik servisindeki döneminden sonra bu alana geçmenin yerinde bir karar olduğunu ifade ediyor. Üretim odaklı bu işin hem beceri hem de sabır gerektirdiğini vurguluyor.

Gelecek nesile aktarım ve pazar ağı:

Mesleğin sürekliliğini sağlamak amacıyla Yılmaz, ustalığını ailesine de aktarıyor. Kendi çocuklarını yetiştirdiğini belirten Yılmaz, çırak bulma sıkıntısı yaşanan bu mesleğin gelecek için değerli bir alternatif olduğunu düşünüyor. Kendi ifadesiyle, çocuklar okumazsa yapabilecekleri altın bir meslek olma niteliği taşıyor.

Üretilen ürünlerin pazarlanması da atölyenin işleyişinde önemli bir yer tutuyor. Dükkanlarında hazırlanan ürünler Türkiye’nin birçok yerine gönderiliyor; ayrıca Arap ülkeleri başta olmak üzere Suriye, Suudi Arabistan gibi bölgelere sevkiyat yapılıyor. Yılmaz, doğuya daha yoğun satış olduğunu ve buradan çıkan ürünlerin Edirne'ye kadar gittiğini belirtiyor.

Ailenin küçük yardımcısı:

Okul çağındaki kızı 11 yaşındaki Arzu Ela Yılmaz, boş zamanlarında babasının yanında çalışarak mesleği öğreniyor. Okul çıkışı atölyede babasına yardım eden Arzu Ela, boncuk dizme, tasma yapımı ve heybe dikme gibi işleri yaparak el becerisini geliştiriyor ve bu süreçten memnun olduğunu söylüyor. Baba-kız birlikte çalışmak, hem mesleğin aktarımı hem de ailenin ekonomik katkısı açısından önem taşıyor.

Ekrem Yılmaz ve kızı, geleneksel el işçiliğini koruyarak hem yerel pazarda hem de yurt dışı alıcılarına hitap etmeye devam ediyor. Bu çalışma, el emeğine dayalı zanaatların nesiller arası aktarımına küçük ama somut bir örnek teşkil ediyor.

Baba-kız el ele saraciye mesleğini yaşatıyor