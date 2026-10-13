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Göz tümörleri sessiz ilerliyor; erken muayene hayat kurtarıyor

Bandırmasporlu Tolga Kalender'in göz kanseriyle yaşamını yitirmesi sonrası uzmanlar uyarıyor: göz tümörleri sessiz ilerleyebilir, düzenli muayene hayati.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Göz tümörleri sessiz ilerliyor; erken muayene hayat kurtarıyor

Bandırmasporlu futbolcunun ölümü göz tümörlerini yeniden gündeme taşıdı

Bandırmaspor forması giyen 25 yaşındaki profesyonel futbolcu Tolga Kalender'in göz kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi, göz tümörlerinin fark edilmesinin önemini yeniden öne çıkardı. Manisa Şehir Hastanesinde görevli Göz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Melisa Yılmaz, gözde de kanser gelişebildiğini vurgulayarak erken tanının hem görme kabiliyetinin korunması hem de yaşam süresi açısından kritik olduğunu belirtti.

Göz tümörlerinin belirtileri:

Op. Dr. Melisa Yılmaz, göz tümörlerinin bazen hiç belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çekiyor. Gözde fark edilen bir kitle, renk değişikliği veya iyileşmeyen bir yara ilk işaretler arasında yer alabiliyor. Ayrıca görme azalması, ışık çakmaları ve görme alanında gölgelenme gibi şikayetler de göz tümörlerinin belirtisi olabiliyor.

Çocuklar için özel uyarılar da bulunuyor. Fotoğraflarda göz bebeğinin beyaz görünmesi ve yeni ortaya çıkan şaşılık, retinoblastom gibi ciddi bir hastalığın ilk belirtileri olabileceği için önem taşıyor. Yılmaz, bu tür bulguların ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Gözün yalnızca iç tabakasında değil, göz kapakları, göz yüzeyi ve göz çevresindeki dokularda da tümörlerin gelişebileceğine işaret eden Yılmaz, toplumda bu durumun nadir görülmesi nedeniyle yeterince bilinmediğini ifade etti.

Tedavi seçenekleri ve erken tanının önemi:

Tedavi yaklaşımı tümörün türü, büyüklüğü ve yerleşimine göre değişiyor. Bazı tümörlerde düzenli takip yeterli olurken bazı durumlarda lazer, radyoterapi veya cerrahi müdahale gerekebiliyor. Yılmaz, erişkinlerde göz içinde gelişen önemli kötü huylu tümörlerden birinin uveal melanom olduğunu, bu tümörün pigment hücrelerinden köken alabildiğini ve bazı vakalarda vücudun diğer organlarına yayılabileceğini belirtti.

Çocuklarda özellikle retinoblastom konusunda dikkatli olunması gerektiği tekrarlandı. Erken dönemde tespit edilen vakalarda hem görme korunma şansı artıyor hem de yaşam süresiyle ilgili riskler azalıyor. Bu nedenle erken tanı hayati önem taşıyor.

Yılmaz, göz muayenesinin sadece görme kusurlarını saptamak için yapılmadığını hatırlattı. Düzenli muayenelerin, belirti vermeyen ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek hastalıkları erken tespit etmede hayati rol oynadığını belirterek halkı bilinçlendirmeye çağırdı.

Göz muayenesini ihmal etmeyin uyarısıyla sonlandıran Yılmaz, gözlerin yalnızca dünyaya açılan pencere değil, vücudun genel sağlığına dair önemli ipuçları veren bir organ olduğunu vurguladı. Göz sağlığında şüpheli bir belirti fark edildiğinde gecikmeden uzman hekime başvurulması öneriliyor.

Gözde sessizce ilerleyen kanser uyarısı

Gözde sessizce ilerleyen kanser uyarısı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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