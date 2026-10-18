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Gözler 144. randevuda: Beşiktaş ile Trabzonspor'un rekabeti yeniden sahada

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig 8. haftasında yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 144. kez karşılaşacak; Beşiktaş 15, Trabzonspor 13 puanda.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gözler 144. randevuda: Beşiktaş ile Trabzonspor'un rekabeti yeniden sahada

maç önizlemesi

Trendyol Süper Lig’in 8. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlı ekip 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 15 puanla dördüncü, bordo-mavililer ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puanla beşinci sırada yer alıyor. Geçen hafta Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1, Trabzonspor ise Samsunspor'u 3-0 yendi.

tarihi bilanço ve lig içi rekabet:

İki ekip yarınki karşılaşmayla birlikte tüm kulvarlarda 144. kez randevuya çıkacak. Geride kalan 143 maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor 49 galibiyet aldı; 37 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın toplam gol sayısı 199, Trabzonspor'un ise 165 olarak kayıtlarda yer alıyor.

Süper Lig özelinde ise ekipler 107. kez birbirine rakip olacak. Önceki 106 lig maçında Beşiktaş 39, Trabzonspor 38 galibiyet elde etti ve 29 maç berabere sonuçlandı. Lig maçlarındaki gol dağılımı Beşiktaş 151 – Trabzonspor 125 şeklinde.

deplasman serileri, eksikler ve hakem

Beşiktaş, Trabzon deplasmanında son 5 maçtır galip gelemedi; bu karşılaşmalardan 4'ü beraberlikle, 1'i ise Trabzonspor galibiyetiyle sonuçlandı. Kartal'ın Trabzon'daki son zaferi 2020-2021 sezonunda alınan 3-1lik sonuç olarak kayıtlarda bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim maçında sakatlanan Orkun Kökçü, sağ ayak tabanında tespit edilen kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca Milot Rashica'nın uyluk gerilmesi şikayeti de sürüyor.

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Yardımcı hakemler Bersan Duran ve Mustafa Savranlar, dördüncü hakem ise Mehmet Türkmen olarak ilan edildi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTA KAPANIŞ MÜSABAKASINDA YARIN KARŞI KARŞIYA GELECEK BEŞİKTAŞ İLE...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTA KAPANIŞ MÜSABAKASINDA YARIN KARŞI KARŞIYA GELECEK BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR, 144. KEZ RAKİP OLACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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