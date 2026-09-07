Gözler Girne faciasında hayatta kalan ailenin kızında: 4 kaburga kırığı

Olayın ayrıntıları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen kazada, içinde 267 yolcu ve mürettebat bulunan geminin batması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Bu yolcular arasında tatil için iki günlük KKTC seyahatinden dönen Kaya ailesi de yer alıyordu. Aile fertleri; baba Hüseyin Kaya (42), anne Zeynep Kaya (37) ve çocuklar Fatma Ada (11), Mira (9) ile Duru (8) gemi su almaya başlayınca can yelekleriyle denize atladı.

Ailenin anlattığına göre yolculuk sırasında gemide yoğun sarsıntılar oldu ve yolcular geminin durdurulmasını talep etti; iddiaya göre gemi bu taleplere rağmen hızını kesmedi. Kısa süre sonra geminin su almaya başlamasıyla panik yaşandı ve birçok yolcu gemide kilitli kaldı. Kaya ailesi can yelekleriyle denize atladı ve yaklaşık 1,5 saat açık denizde yardım bekledi. Su sporları yapan bir kişi ailenin kurtarılmasına yardımcı oldu ve karaya çıkarıldılar.

Aile fertlerinin anlatımları:

11 yaşındaki Fatma Ada yaşadıklarını şöyle anlattı: “Gemi batacağını anladığımızda can yeleğimizi giyip denize atladık. Ben atlayacağım sırada ayağım kaydı. Denize düştükten sonra gemi üzerime devrildi. Beni babam kurtardı. Ekipler beni hastaneye götürdü. Ağrım olduğunu söyledim ama ‘Bir şeyiniz yok’ dediler. Adana'ya dönünce 4 kaburgamın kırık olduğu söylendi.”

Anne Zeynep Kaya geminin limandan çıktıktan sonra şiddetli sarsıntılar yaşandığını, yolcuların geminin durdurulmasını istediğini ancak kaptanın hızını kesmediğini iddia etti. Zeynep Kaya, geminin altından bir patlama sesi duyduklarını ve kaptanın manevrası sonrası geminin ters döndüğünü söyledi. Ailenin bir bölümü suya atladığı anda geminin battığını, suyun içinde bir saatten fazla kaldıklarını ve yalnızca su sporlarıyla uğraşan bir kişinin müdahalesiyle kurtulduklarını belirtti.

Küçük kızın tedavisi ve aile talepleri:

Fatma Ada, kurtarıldıktan sonra KKTC’de sağlık kontrolünden geçirildi; ilk muayenede ağrı kesici verilerek taburcu edildiği belirtildi. Olaydan dört gün sonra aile Adana'ya dönünce Adana Şehir Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu küçük kızın 4 kaburgasının kırık olduğu tespit edildi. Kırıkların parçalı olması nedeniyle Fatma Ada'nın yürümesine dahi izin verilmedi ve tedavisi sürüyor.

Aile, kızlarının ilk muayenesinde kırıkların fark edilmemesini kayıt altına aldırmak ve sürecin araştırılmasını istemek üzere yetkililere başvuracaklarını bildirdi. Anne Zeynep Kaya, ilk fırsatta sağlık ekipleri ve gemi yetkilileri hakkında şikayette bulunacağını ifade etti.

Baba Hüseyin Kaya ise yaşadıkları panik anlarını ve gözlerinin önünde insanların hayatını kaybettiğini vurgulayarak, ölenlere başsağlığı diledi. Aile, hem yaşanan facianın soruşturulmasını hem de yanlış müdahale ve gecikmiş teşhis iddialarının açıklığa kavuşmasını talep ediyor.

Olayla ilgili arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, ailelerin sağlık durumları ve adli süreçler takip ediliyor. Fatma Ada'nın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde sürüyor ve ailesi kızlarının sağlık durumuyla ilgili resmi açıklamaların beklenmesini talep etti.

ANNE ZEYNEP VE BABA HÜSEYİN KAYA