Göztepe deplasmandan güç aldı, evinde zafer peşinde

Göztepe'nin yükselişi

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda form yakalayan Göztepe, 8. haftada deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve puanını 9'a yükselterek ligde 13. sıraya yerleşti.

maç gelişimi:

Sezona Samsunspor deplasmanında alınan 3-3 beraberlikle başlayan Göztepe, ardından Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında mağlubiyet yaşadı. Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmalar ise beraberlikle sonuçlandı. Milli araya galibiyet alamadan giren ekipteki sakatlıklardan dönmeler, teknik ekip tarafından verimliliği artıran bir fırsat olarak değerlendirildi.

Milli aradan sonra dış sahada Eyüpspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla geçen sarı-kırmızılılar, bu maçı sezonun ilk galibiyeti olarak kaydetti. Ardından Kocaelispor deplasmanında alınan 2-1 galibiyet, takımın özgüvenini pekiştirdi ve Stanimir Stoilov yönetimindeki oyuncuların performansında süreklilik işaretleri verdi.

sıradaki hedef:

Göztepe iki galibiyetini de deplasmanda elde etti ancak henüz taraftarı önünde üç puan sevincini yaşayamadı. Stoilov'un öğrencileri, 25 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Çorum FK maçında hem galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hem de bu sezon ilk iç saha zaferini kazanmaya odaklanıyor.

Bu sezon evinde oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Göztepe, deplasmandaki momentumunu iç saha performansına taşımayı başarması halinde üst sıralara tırmanma şansını artıracak.

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA KOCAELİSPOR’U MAĞLUP EDEREK ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI.