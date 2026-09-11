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Göztepe eksik kadroyla Alanya'da ilk galibiyet sınavında

Göztepe, 5. haftada Alanyaspor deplasmanında. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak maçta 7 eksikle ilk galibiyetini arayacak.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Göztepe eksik kadroyla Alanya'da ilk galibiyet sınavında

maç öncesi durum

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İzmir temsilcisi, ligde henüz galibiyetle tanışamadı ve bu maçı kazanarak sezondaki ilk üç puanını almak istiyor.

puan tablosu ve hedef:

Göztepe, ilk 4 haftada aldığı 1 puanla başladığı sezonda; 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucu henüz yükselişe geçemedi. Ev sahibi Alanyaspor ise ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor. Göztepe açısından karşılaşma, moral ve sıralama için kritik bir sınav niteliğinde.

göztepe'de eksikler:

İzmir ekibi, Alanya deplasmanına önemli eksiklerle gidecek. Kadroda yer almayacak oyuncular arasında geçmiş sezondan süregelen sakatlığı bulunan Furkan Bayır, sezon başında sakatlanan Ibrahima Sabra ve hazırlık dönemindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen Noah Sonko Sundberg bulunuyor.

Ayrıca Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Allan Godoi ile antrenmanda sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar da forma giyemeyecek. Gaziantep FK maçında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Ogün Bayrak ile maç sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan kaleci Luka Gugeshashvili de bu mücadelede takımı yalnız bırakacak.

Eksiklerin çokluğu, teknik ekibin alternatif planlar geliştirmesini zorunlu kılıyor; Göztepe'nin sıkıntılı kadro yapısıyla nasıl bir 11 sahaya süreceği ve maç içindeki değişiklikleri, takımın ilk galibiyet arayışında belirleyici olacak.

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ALANYASPOR&#039;A KONUK OLACAK. İZMİR...

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ALANYASPOR'A KONUK OLACAK. İZMİR EKİBİ, BU MÜSABAKAYI KAZANARAK BU SEZONKİ İLK GALİBİYETİNİ ALMAYI HEDEFLİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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