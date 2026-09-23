Göztepe'de transfer beklentisi karşılanmadı: Andre Henrique henüz skor üretemedi

göztepe'de transfer katkısı beklentinin altında kaldı

Göztepe'nin yaz transfer döneminde Brezilya Serie A ekibi Gremio'dan kadrosuna kattığı Andre Henrique, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında beklenen gol katkısını veremedi. Teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından her maçın 11'inde sahaya sürülen 24 yaşındaki oyuncu, taraftarların ve kulübün beklentilerini karşılayacak skor katkısını henüz sağlayamadı.

saha süresi ve performans detayları:

Henrique, ligdeki 6 maçın tamamında 11'de başladı ve toplam 400 dakika süre aldı. Bu periyotta gol sevinci yaşamayan Brezilyalı futbolcu, sadece 1 asistle katkıda bulunabildi; bu asist takımın 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada kaydedildi. Oyuncunun hücum üretkenliği, verilen süre göz önüne alındığında beklentinin altında değerlendiriliyor.

göztepe'nin gole dayalı tablosu:

Göztepe, Süper Lig'de ilk 6 haftada toplam 11 gol attı. Forvet hattında Juan 4 golle öne çıkarken, Sinclair Armstrong bir kez fileleri havalandırdı. Orta sahadan ise Efkan Bekiroğlu 2, Alex Matos, Novatus Miroshi, Arda Okan Kurtulan ve Rhaldney birer golle katkı sağladı.

Toplamda takımın 11 golünün 5'i forvetlerden, 6'sı beş farklı orta saha oyuncusundan geldi. Buna rağmen Göztepe'nin ligdeki yalnızca 3 puanı ve 17. sıradaki konumu, hem hücum hem de takım dengesi açısından daha fazla verim gerektiğini gösteriyor. Teknik ekip ve yönetim, yeni transferlerin ilerleyen haftalarda skora daha fazla etki etmesini bekliyor.

GÖZTEPE’DE ANDRE HENRİQUE’DEN BEKLENEN KATKI GELMEDİ