Growtech Antalya'da 2026 startup yarışması ile tarım teknolojilerine küresel açılım

etkinlik ve amaçları:

Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 24-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Growtech Antalya Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek 2026 Startup Yarışması, tarım sektöründe somut ürün, hizmet veya teknoloji geliştirmiş yenilikçi girişimlerin küresel ölçekte tanınmasını ve gelişmesini amaçlıyor. Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Growtech Antalya içinde konumlandırılan yarışma, sadece fikir aşamasını geçen ve 5 yaşından genç girişimlere açık olacak.

Growtech Fuarları Direktörü Engin Er, yarışmanın tarımsal üretimden lojistiğe, akıllı sulama sistemlerinden sera teknolojilerine, tohum geliştirmeden dijital tarım platformlarına kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir çözümler üreten girişimleri öne çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Yarışma, katılımcılara sektörel görünürlük ve iş birliği fırsatları sunmayı amaçlıyor.

başvuru, seçim süreci ve katılımcı avantajları:

Yarışmaya başvuruların son tarihi 15 Ekim olarak belirlendi. Ön jüri değerlendirmesinin ardından toplam 10 startup seçilecek ve bu girişimler Growtech Antalya 2026 startup alanında özel katılım haklarına sahip olacak. Seçilen girişimler şu avantajları elde edecek:

- Growtech Antalya'nın uluslararası ziyaretçi ve sektör profesyoneli kitlesiyle doğrudan temas imkanına sahip olma,

- ücretsiz startup hızlandırma programına katılma ve Demo Day'de projelerini jüri karşısında sunma,

- potansiyel yatırımcılar, sektör liderleri, akademisyenler ve iş ortaklarıyla bağlantı kurma fırsatı.

ödüller, mentorluk ve eğitim desteği:

Demo Day sonunda ilk üçe giren girişimler ödüllendirilecek. Birinciye fonprime tarafından 12 ay ortak çalışma alanı, fonbulucu üzerinden finansmana erişim giderlerinde yüzde 30 indirim ve 3 seans finansmana erişim ile ticarileşme mentorluğu verilecek. İkinciye fonprime'da 6 ay ortak çalışma alanı, fonbulucu erişim giderlerinde yüzde 20 indirim ve 3 seans mentorluk sağlanacak. Üçüncü olan girişim ise fonprime'da 3 ay ortak çalışma alanı, fonbulucu giderlerinde yüzde 10 indirim ve 3 seans finansmana erişim ile ticarileşme mentorluğu kazanacak.

Ayrıca seçilen startuplar, innocentrum ve fonbulucu tarafından düzenlenen startup hızlandırma eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilecek ve Demo Day hazırlık sürecinde mentorluk desteği alabilecekler. Başvuru ve detaylı bilgi için https://startup.growtechevents.com adresi ziyaret edilebilir.

Growtech Antalya 2026 Startup Yarışması, genç girişimcilerin sektörel ağlarını genişletmeleri, yatırım ve iş ortaklığı imkanlarını artırmaları için odaklanmış bir platform sunuyor; tarım teknolojilerinde somut çözümler geliştiren ekipleri uluslararası görünürlükle buluşturmayı hedefliyor.

GROWTECH FUARLARI DİREKTÖRÜ ENGİN ER