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GTB Gaziantep'in 24 tescilli lezzetini MFF fuarı'nda uluslararası vitrine taşıdı

GTB, MFF Orta Doğu Gıda Fuarı'nda 24 coğrafi işaretli ürünü ve AB tescilli Antep lezzetlerini sergileyerek Gaziantep'in gastronomi mirasını tanıttı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

GTB Gaziantep'in 24 tescilli lezzetini MFF fuarı'nda uluslararası vitrine taşıdı

GTB'nin fuar katılımı:

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenen 2. MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı'nda şehrin geleneksel üretim mirasını tanıttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, 200'ün üzerinde firma ve 330'dan fazla marka yer aldı.

Standta sergilenen ürünler:

GTB standında Gaziantep'in köklü mutfak kültürünü temsil eden 24 coğrafi işaret tescilli ürün ziyaretçilerle buluştu. Standın öne çıkanları arasında, Avrupa Birliği tesciline sahip Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu ile birlikte Antep Peyniri, Antep Köy Kahkesi gibi yöresel ürünler yer aldı. Sergi, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Protokol ziyaretleri ve bilgilendirme:

Fuarın açılış gününde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başta olmak üzere kent protokolü GTB standını ziyaret etti. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı konuklara sergilenen ürünlerin özellikleri ve geleneksel üretim yöntemleri hakkında bilgi verdi; GTB Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri de ziyarette yer aldı.

Coğrafi işaretlerin stratejik önemi:

Mehmet Akıncı, Gaziantep'in zengin üretim kültürü ve gastronomi mirasının kentin en önemli değerlerinden olduğunu vurguladı. Akıncı, coğrafi işaretlerin sadece kültürel bir miras olmadığını, aynı zamanda yerel kalkınma, markalaşma ve uluslararası rekabet açısından önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığını belirtti. Başkan Akıncı, şehirde şu anda kayıtlı 112 coğrafi işaretli ürün olduğunu hatırlatarak, bu değerlerin özgünlüğünü koruyarak gelecek nesillere aktarılmasının ve üreticilere ekonomik değer sağlamasının önemine dikkat çekti.

Akıncı, özellikle Avrupa Birliği tescillerinin yerel ürünlerin uluslararası tanınırlığı açısından kazanç sağladığını ifade etti. GTB tarafından yürütülen tescil süreçlerinin sonucunda elde edilen AB tescilleri, Antep ürünlerinin uluslararası düzeyde korunması ve tanınması açısından ayrı bir önem taşıyor. Akıncı'nın vurguladığı hedef, Gaziantep'in yerel değerlerini küresel ölçekte tanınan ve güven duyulan markalara dönüştürmek ve bu kazanımların üreticiler ile şehrin ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını temin etmek oldu.

Katkılar ve sonraki adımlar:

GTB, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek organizasyonun Gaziantep'in gıda sektörü, ticari ilişkileri ve ihracat potansiyeline katkı sağlamasını temenni etti. Öte yandan, GTB'nin iştiraklerinden Gaziantep Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş. de standta yer alarak fuara katılım sağladı; böylece hem üretim hem de kalite altyapısını temsil eden aktörler fuarda bir araya gelmiş oldu.

GTB'nin fuardaki tanıtım faaliyetleri, şehir markalaşması ve coğrafi işaretlerin ekonomik değere dönüşümü hedefleri doğrultusunda atılan adımların somut bir görüntüsünü sundu. Standta sergilenen tescilli ürünlerin ulusal ve uluslararası platformlarda görünürlüğünün artırılması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

GTB, GAZİANTEP’İN TESCİLLİ LEZZETLERİNİ MFF FUARI’NDA TANITTI

GTB, GAZİANTEP’İN TESCİLLİ LEZZETLERİNİ MFF FUARI’NDA TANITTI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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