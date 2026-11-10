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Güçlü rüzgar galericiler sitesinde sundurmaları yerinden söktü: müdahale anları kamerada

Adana'da saatte 80 km'ye varan rüzgar galericiler sitesindeki sundurmaları uçurdu; 2 otomobil hasar gördü, güvenlik görevlisi Hasan Özyürek yaralandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Güçlü rüzgar galericiler sitesinde sundurmaları yerinden söktü: müdahale anları kamerada

Güçlü rüzgar galericiler sitesinde sundurmaları yerinden söktü: müdahale anları kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesindeki galericiler sitesinde pazar günü etkili olan ve yer yer hızı saatte 80 kilometreye çıkan rüzgar, araçların üzerindeki sundurmaların yerinden sökülmesine neden oldu. Sundurmaların havalanması sonucu 2 otomobilde hafif çaplı hasar oluştu, sundurmaların uçmasını engellemeye çalışan güvenlik görevlisi Hasan Özyürek kolundan hafif yaralandı.

Olayın gelişimi:

Sundurmaların uçmaya başlamasıyla site başkanı Eyyup Kaydak ile güvenlik görevlisi Özyürek iplerinden tutarak müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın şiddeti nedeniyle sundurmalarla birlikte ikili de havalanma tehlikesi yaşadı; Özyürek dengesini kaybedip yere düşerek kolundan yaralandı. Olayın ardından Özyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntüler ve tanıklıklar:

O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sundurmaların havalandığı ve güvenlik görevlisinin yere düştüğü anlar net biçimde izlenebiliyor.

Eyyup Kaydak olayı şöyle anlattı: "Olayın başlamasıyla güvenlik görevlisiyle beraber müdahale etmeye çalıştık. Sundurmanın yerinden koptuğunu ve aşağı yukarı kalkıp inerken bir araca zarar verdiğini gördüm. Firmalara hemen bilgi verdim, araçlarını çektiler ama geç kalan bir firmanın aracı zarar gördü. Biz elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalıştık ama bir aracın zarar görmesini engelleyemedik. Esnafın malına daha fazla zarar gelmesin diye tutmaya çalıştım ama doğanın gücüyle bir noktaya kadar mücadele ediyorsun"

Hasan Özyürek ise yaşadıklarını şöyle aktardı: "Sundurma kopunca ben de demir ayağı iple bağlamak istedim. Rüzgar vurunca sundurma havaya kalktı, ben de beraber havaya uçtum. Düşünce kolumda bir yaralanma oldu. O an korkmadım ama çok ani oldu"

Uçan sundurmayı tutmaya çalışırken kendisi de havalandı: O anlar kamerada

Uçan sundurmayı tutmaya çalışırken kendisi de havalandı: O anlar kamerada

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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