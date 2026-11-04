Gülnar’da üreticilere küçükbaş ve fidan desteğiyle kırsal kalkınmaya ivme

Törenle verilen desteklerin kapsamı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülnar’da düzenlenen Tarımsal Destekler Dağıtım Töreninde üreticilere küçükbaş hayvan, yem, solar güvenlik kameraları ile zeytin, badem, alıç ve ceviz fidanı dağıtıldı. Programa, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç katıldı ve hem üreticilerle bir araya geldi hem de ilçe esnafını ziyaret etti.

Tören sonrası Başkan Vekili Genç, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ile bir araya gelerek ilçeye yönelik planlanan projeleri, ihtiyaçları ve belediyenin taleplerini görüştü. İki başkan, Mersin Büyükşehir ve Gülnar Belediyesi arasında uyumlu bir çalışma vurgusu yaparak ortak projelerin önemini dile getirdi.

destek anlayışı ve üreticilerin önceliği:

Genç, konuşmasında 2019 yılında başlayan ve üretimi, üreticiyi önceliklendiren belediyecilik anlayışının sürdürüldüğünü belirtti. Vatandaşların ödediği vergilerin yine vatandaşlara yatırıldığını vurgulayan Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin maliyetlerini azaltmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sağlamak üzere bu tür desteklerin planlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Konuşmasında üreticilerin toprağa bağlılığını ve ailenin sürdürdüğü küçük işletmelerin karşılaştığı zorlukları hatırlatan Genç, üretimin sürdürülebilirliğinin toplumsal refah ve ülke geleceği için önemine dikkat çekti: üreticinin emeğinin kırsal yaşamın devamlılığını güvence altına aldığına işaret etti.

sürdürülebilir model ve kaynak tasarrufu:

Belediyenin uyguladığı modellerin örneklerinden biri olarak “Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesi öne çıktı. Bu proje kapsamında verilen desteğin bir defalık kalmaması için kurulan geri dönüş mekanizmasıyla, desteklenen yetiştiricilerden alınan damızlık hayvanlar yeni yetiştiricilere aktarılıyor. Genç, bu yöntemle 2026 yılında Mersin genelinde 60 yeni yetiştirici için yaklaşık 53 milyon lira hesaplanan desteğin, yalnızca yaklaşık 8 milyon lira harcanarak sağlandığını belirtti; bunun sonucunda yaklaşık 45 milyon lira tutarında kaynak tasarrufu elde edildiğini vurguladı.

Genç, bu başarının Vahap Seçer liderliğinde planlı, hesap verebilir ve kamu yararını gözeten yönetim anlayışının sonucu olduğunu söyledi ve Mersin Büyükşehir’in kaynaklarını halk yararına aktardığını dile getirdi.

Gülnar için kapsamlı hizmet hedefi

Genç, Gülnar’ın altyapıdan içme suyuna, eğitimden sosyal hizmetlere kadar her alanda gelişmesi için çalışıldığını, Mersin merkezinde yaşayan vatandaşların eriştiği imkanların Gülnar’ın en uzak mahallesindekilere de ulaşması için yatırım yapıldığını kaydetti. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede çeşitli yatırımlar ve hizmetler hayata geçirildi.

Genç, konuşmasını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Gülnar ve üreticilere verdiği değeri anarak tamamladı ve belediyenin hizmetlerini yarım bırakmayacağı, yatırımlardan vazgeçmeyeceği taahhüdünü yineledi. Belediye yetkilileri, ilerleyen dönemde de üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ve ilçenin kalkınması için ortak çalışmalar yürüteceklerini bildirdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN GÜLNAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE ÜRETİCİLERE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN, YEM, SOLAR KAMERA VE FİDAN DESTEĞİ SAĞLANDI.