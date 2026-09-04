Gülşehir'de takla atan traktörün yaraladığı 75 yaşındaki Makbule Koçak yaşamını yitirdi

kaza ve yaralanma:

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler Köyü Yukarı Mahalle mevkiinde, Aşır Koçak yönetimindeki traktörün rampadan inerken henüz belirlenemeyen bir nedenle hızlandığı bildirildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak takla attı ve devrildi.

Kazada traktörde bulunan sürücü Aşır Koçak, 75 yaşındaki Makbule Koçak ve M. Serim yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

müdahale ve ölüm:

Yoğun bakımda tedavi gören 75 yaşındaki Makbule Koçak, iki günlük yaşam mücadelesinin ardından, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumu ile ilgili hastane tarafından yapılan açıklama haberde yer almamıştır.

görüntü ve soruşturma:

Kaza anına ilişkin görüntüler çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeninin kesin olarak belirlenmesi için teknik inceleme ve tanık ifadeleri değerlendirilecek.

Traktör kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada