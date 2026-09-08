Gülsüm Orbay L’Oréal Türkiye'de tüketici ürünleri satış liderliğine getirildi

Atama ve sorumluluklar:

Gülsüm Orbay, 1 Eylül tarihi itibarıyla L’Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Divizyonu Satış Direktörü olarak göreve başladı. Atama, şirket içi ticari yapılanmanın ve pazardaki konumun güçlendirilmesine dönük adımların parçası olarak duyuruldu.

Yeni görevinde Orbay, satış organizasyonunun hedeflerine katkı sağlamak, kanal performansını takip etmek ve müşteri ortaklıklarını derinleştirmek üzere sorumluluk alacak. Rolün öncelikleri arasında ticari büyüme ve pazar payının artırılması yer alıyor.

Kariyer yolu:

Kariyerine 2008 yılında hızlı tüketim ürünleri sektörünün önde gelen şirketlerinden birinde Yönetici Adayı olarak başlayan Orbay, yaklaşık 18 yıllık süre içinde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Sahip olduğu görev unvanları arasında Yerel Modern Ticaret Müşteri Yöneticisi, Ulusal Müşteri Yöneticisi, Kategori Strateji Planlama Kıdemli Müdürü ve Satış Planlama ve Yönetimi & Sağlık ve Güzellik Kanalı İş Geliştirme Direktörü bulunuyor.

Odaklandığı alanlar ve başarılar:

Orbay, özellikle güzellik ve kişisel bakım kategorilerinde edindiği deneyimle tanınıyor. Kariyeri boyunca kanal dönüşümü, Müşteri ortaklıklarının güçlendirilmesi ve veri odaklı çalışma modelleri geliştirme konularında uygulamalı çalışmalar yürüttü. Bu alanlardaki yaklaşımı, sürdürülebilir büyüme ve ticari performansın iyileştirilmesine odaklanıyor.

Atamada öne çıkan unsur, Orbay’ın hem saha tecrübesi hem de stratejik planlama deneyiminin birleşimi: şirket kaynaklarını müşteri ihtiyaçlarıyla daha etkin buluşturarak pazar dinamiklerine hızlı yanıt verme yeteneği vurgulanıyor.

Şirket içi iletişimde yapılan açıklamada, Orbay’ın yeni rolüyle L’Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Divizyonunun büyüme hedeflerine katkı sağlayacağı ve pazardaki güçlü konumunun daha da ileri taşınmasına destek olacağı belirtildi.

TEKNO-GÜZELLİK ŞİRKETİ L’ORÉAL TÜRKİYE’DE YENİ BİR ATAMA GERÇEKLEŞTİ. ALANINDA YAKLAŞIK 18 YILLIK DENEYİME SAHİP OLAN GÜLSÜM ORBAY, 1 EYLÜL TARİHİ İTİBARIYLA L’ORÉAL TÜRKİYE TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ DİVİZYONU SATIŞ DİREKTÖRÜ OLARAK GÖREV YAPMAYA BAŞLADI.