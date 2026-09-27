Gültepe'de eşekten kaçma çabası kazayla sonuçlandı

Kaza anı ve ilk müdahale:

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde meydana gelen kazada, iddiaya göre yola çıkan bir eşeğe çarpmamak isteyen Iğdırlı sürücü M. T. yönetimindeki tamperli yük kamyonu kontrolden çıktı ve kaza yaptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve ilgili birimler sevk edildi.

Araçta bulunan iki kişi, olay yerindeki ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü M. T., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Diğer yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili olarak bölgedeki yetkili birimlerce inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kazanın meydana geldiği güzergahtaki trafik ve güvenlik önlemleri hakkında resmi açıklama gelene kadar yetkililerin değerlendirmelerinin önemli olacağı ifade edildi.

IĞDIR’DA EŞEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN KAMYON KAZA YAPTI