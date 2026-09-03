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Gümrük taban fiyatı yükseldi, esnaf: telefon satışları etkilenmedi

Eskişehirli esnaf Yiğit Aytekin, gümrük taban fiyatının 200 dolardan 250 dolara çıkmasına rağmen akıllı telefon fiyatlarının etkilenmediğini açıkladı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gümrük taban fiyatı yükseldi, esnaf: telefon satışları etkilenmedi

Gümrük değişikliği ve piyasa görünümü:

Son dönemde gümrükten geçen ithal telefonlar için uygulanan taban fiyatın 200 dolardan 250 dolara yükseltilmesi, piyasada başta kullanıcılar ve satıcılar tarafından takip edildi. Eskişehir'de telefon satışı ve tamiri yapan esnaf Yiğit Aytekin, bu düzenlemenin sahadaki fiyatlara yansımadığını söyledi. Aytekin, piyasadaki birçok cihazın Türkiye'de montajlandığını veya üretildiğini ve bu nedenle yeni tabloların satışlara doğrudan etki etmediğini belirtti.

Esnafın değerlendirmesi:

Aytekin, uygulamaya ilişkin olarak, "Gümrükten geçen telefonlara belli bir vergilendirme vardı. Bu vergilendirmede taban fiyat 200 dolardı. Bu rakam 250 dolara çıkartıldı. Fiyatları etkilemedi çünkü zaten satılan birçok telefon 250 doların üstünde. Aynı zamanda birçok telefon şu anda Türkiye’de montajlanıyor veya üretiliyor. Bundan kaynaklı da devletimiz bu ürünlerin montajına desteğini kesmiyor. Herhangi bir fiyat yükselmedi, biz de herhangi bir artış yapmadık" ifadelerini kullandı.

Satıcı, tüketici talebinin ve stok yapısının da fiyatlara doğrudan yansımasını sınırlayan unsurlar olduğunu vurguladı. Özellikle giriş ve orta segment ürünlerin yerel montajı, ithal ürünler üzerindeki vergi değişikliklerinin etkisini azaltıyor.

Talep profili ve fiyat aralıkları:

Aytekin, telefonun artık lüks değil temel ihtiyaç haline geldiğini söyleyerek, "Artık telefon müşteriler için ekmek gibi, su gibi bir ihtiyaç oldu" değerlendirmesinde bulundu. Bu dönüşüm, satışların genel istikrarını destekliyor; müşteriler iletişim, ödeme ve ticari süreçler için telefonlara ihtiyaç duyuyor.

Piyasada sunulan fiyat aralıkları geniş: mağazada sıfır telefonlar ortalama 8-9 bin lira civarından başlayıp 170 bin liraya kadar çıkabiliyor. Türkiye'de üretilen veya montajlanan cihazlar genellikle 9-10 bin lira seviyelerinde satılabiliyor. Üst segment, yani premium seriler ise kapasitesine göre ortalama 122 bin lira civarından başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Katlanabilir modeller konusunda da gözlemlerini paylaşan Aytekin, "Katlanabilir telefonlara talep, meraklı müşterilerde arttı. Ancak normal, klasik müşterilerimiz hep standart telefonları tercih ediyor. Çünkü katlanabilir telefonlar biraz daha risk teşkil ediyor" dedi. Bu durum, mağazalarda hem geniş bir fiyat skalası hem de farklı risk tercihlerine göre stok bulundurma gerekliliğini beraberinde getiriyor.

Sonuç olarak, gümrük taban fiyatındaki artış tüketici fiyatlarına kayda değer bir şok olarak yansımadı; yerel montaj ve yüksek fiyatlı modellerin varlığı, satıcıların fiyat politikasını dengede tutmasını sağladı. Esnafın gözlemi, talep istikrarı ve segmentlere göre farklılaşan fiyat yapısının kısa vadede değişmeyeceği yönünde.

TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİ VE DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE AKILLI TELEFONLAR, GÜNLÜK YAŞAMIN VE TİCARETİN...

TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİ VE DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE AKILLI TELEFONLAR, GÜNLÜK YAŞAMIN VE TİCARETİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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