Gümüş hırsızlığı sonrası esnaftan çağrı: malımı emniyete teslim etsinler

Adana'da 115 kilogram gümüş çalındı, 55 kilogramı bulundu

Adana'da gümüş alım satımı ve tasarımı yapan iş yeri, 13 Eylül'de kimliği M.A.L. olan şüpheli tarafından hedef alındı. Olay merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki iş hanında gerçekleşti; zanlı, binada saklanıp gece yarısına kadar çalışıp toplam 115 kilogram gümüş ile değerli tespihleri çalıp kaçtı.

hırsızlık ve polis takibi:

İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler yaklaşık 980 güvenlik kamerasını inceledi, şüphelinin kaçış güzergâhını yaklaşık 10 kilometre boyunca takip ederek Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde izine ulaştı. Motosikletteki sprey boya kalıntılarından hareketle tespit edilen M.A.L. düzenlenen operasyonda yakalandı; evinde hırsızlıkta kullanılan valizler ele geçirildi ve şüphelinin evinden çıkanlarla bağlantılı olarak 55 kilogram gümüş sahibine teslim edildi. Şüpheli adliyeye sevk edilip tutuklandı.

çalınan malların bir kısmı kuyumcuda ortaya çıktı:

Polis soruşturması sürerken, 26 Eylül'de Lütfi B. isimli kişi Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcuya yaklaşık 550 gram gümüş satmak için gitti. Kuyumcunun haber vermesiyle iş yerine gelen mağdur İshak Şengül, ürünlerin kendisinden çalınanlara ait olduğunu fark etti. Dikkat çekmemek için şüpheliyi hırsızlıkla suçlamadan, ürünleri 45 bin TL ödeyerek satın aldıktan sonra durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Lütfi B., emniyette ürünleri tanımadığı iki kişiden aldığını ileri sürdü; mahkemece tutuklandı.

esnafın çağrısı ve maddi kayıp:

Olay sonrası konuşan İshak Şengül, çalınan malın değerinin yaklaşık 15 milyon TL olduğunu, bulunan 55 kilogram dışında yaklaşık 60 kilogram gümüşün kayıp olduğunu ve bunun sonucunda 9 milyon TL civarında zararının bulunduğunu söyledi. Şengül, daha önce şüpheli ile ufak tefek ticaretleri olduğunu ancak veresiye işlemi yapmadıklarını belirtti ve "Eğer herhangi bir yerde malımı satın alan varsa bunu emniyete teslim etmesini istiyorum" diye çağrı yaptı.

Şengül ayrıca kuyumcuda gördüğü zincirlerin her birinin yaklaşık 2 gram olduğunu, bunları Adıyaman'dan yatırım amaçlı aldıklarını söyleyen satıcıdan 45 bin TL karşılığında aldığını aktardı. Polis, şüphelinin evinde ele geçenlerle sınırlı bulgu olduğunu; tutuklu kişilerin suçu inkar ettiğini ve çalınan ürünlerin akıbetine ilişkin bilgi vermediğini bildirdi. Şengül, çalışma yürütüp bulunan ekipleri teşekkürle karşıladı ve kalan malların bulunması için çağrısını yineledi.

ADANA’DA İŞ YERİNDEN YAKLAŞIK 15 MİLYON TL DEĞERİNDE 115 KİLOGRAM GÜMÜŞ ÇALINAN ESNAF İSHAK ŞENGÜL, HIRSIZLIK OLAYININ ARDINDAN ÇALIŞMA YÜRÜTEREK 55 KİLOGRAM GÜMÜŞÜ BULAN ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBESİNDEKİ HIRSIZLIK MASASI EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ. HALEN 9 MİLYON TL CİVARINDA KAYBI BULUNDUĞUNU BELİRTEN ŞENGÜL, “EĞER HERHANGİ BİR YERDE MALIMI SATIN ALAN VARSA BUNU EMNİYETE TESLİM ETMESİNİ İSTİYORUM” DEDİ.