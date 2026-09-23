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Gümüşhane'de ekmek gramajı düşürüldü, kilogram fiyatı yüzde 12 arttı

Gümüşhane'de yeni tarifeyle 280 gramlık ekmeğin fiyatı 20 TL'de korunurken gramaj 250 grama düşürüldü; kilogram fiyatı böylece yüzde 12 arttı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gümüşhane'de ekmek gramajı düşürüldü, kilogram fiyatı yüzde 12 arttı

Gümüşhane'de ekmek gramajı düşürüldü, kilogram fiyatı yüzde 12 arttı

Gümüşhane'de kasaba ve fırınlar için açıklanan yeni ekmek ve unlu mamuller tarifesi yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle bazı ürünlerin fiyatı sabit tutulurken gramajlarda değişikliğe gidildi.

tarife ve yeni fiyatlar:

Yeni tarifeye göre 250 gram ekmek 20 TL olarak belirlendi. Ayrıca 440 gram ekmek 35 TL, 1 kilogram ekmek ve köy ekmeği 80 TL fiyat üzerinden satışa sunulacak. Pide kategorisinde de düzenleme yapıldı: 450 gramlık pidelerin gramajı 500 grama çıkarıldı ve sade pide 50 TL, yumurtalı pide 55 TL, yumurtalı susamlı pide 60 TL olarak listelendi.

diğer ürünlerdeki değişiklikler ve etkisi:

Simitin fiyatı 20 TL seviyesinde tutulurken gramajı 110 gramdan 100 grama düşürüldü. Lavaş ise 400 gram 40 TL olarak, 1 kilogram peksimet 135 TL olarak tarifelendirildi. Mevcut düzenlemede 280 gramlık ekmeğin 20 TL'de sabit tutulup gramajın 250 grama indirilmesi, ekmeğin kilogram fiyatının yüzde 12 artmasına yol açtı; bu değişiklik tüketici gramajını korurken birim maliyetin yükselmesine neden oldu.

Yeni tarife, fırın ve unlu mamul satış noktalarında uygulanacak olup duyurulan gramaj ve fiyatların yerel tüketici davranışları üzerinde kısa vadede etkileri takip edilecek.

GÜMÜŞHANE&#039;DE EKMEK VE UNLU MAMULLERİN YENİ FİYAT TARİFESİ BELLİ OLDU. YENİ TARİFEYLE 280 GRAM...

GÜMÜŞHANE'DE EKMEK VE UNLU MAMULLERİN YENİ FİYAT TARİFESİ BELLİ OLDU. YENİ TARİFEYLE 280 GRAM EKMEĞİN FİYATI 20 LİRA OLARAK KORUNURKEN GRAMAJI 250 GRAMA DÜŞÜRÜLDÜ. BÖYLECE EKMEĞİN KİLOGRAM FİYATI YÜZDE 12 ORANINDA ARTTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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