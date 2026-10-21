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Gümüşova'da Dededüzü köy yolu heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun yağışların neden olduğu heyelanla kapanan Gümüşova Dededüzü köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Gümüşova'da Dededüzü köy yolu heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı

Gümüşova'da heyelan sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun yağışların ardından Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Dededüzü köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Bölgede görevlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yapılan çalışma sonucunda yolu yeniden kullanıma uygun hale getirdi.

müdahale ve çalışmalar:

Heyelan sonrası sahada yürütülen müdahale çalışmalarında ekipler, yolun tekrar ulaşıma açılması için gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen işlemlerin tamamlanmasının ardından bölgedeki araç ve yaya trafiği yeniden sağlandı.

yetkili ziyaretleri ve açıklama:

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik ile ekipler, Dededüzü köyüne giderek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağışlardan etkilenen bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi ve vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNE BAĞLI DEDEDÜZÜ KÖYÜNDE YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN TOPRAK...

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNE BAĞLI DEDEDÜZÜ KÖYÜNDE YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN YOL, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA YENİDEN AÇILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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