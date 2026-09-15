Gün batımında fotoğraf stüdyosuna dönen Ovakent ayçiçek tarlası

Hatay'da ayçiçekleri gün batımında dikkat çekiyor

Hatay’da hasat dönemine hazırlanan ayçiçek tarlaları, özellikle gün batımında ortaya çıkan renk geçişleriyle bölgeyi ziyaret edenlerin ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktası haline geldi. Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi sınırlarındaki tarlada olgunlaşan ayçiçekleri, sarının farklı tonlarının gökyüzüyle birleştiği anlarda adeta doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Hatay’da tarımsal faaliyetler devam ederken, bazı ürünlerde hasat için gün sayılıyor. Ovakent’teki ayçiçekleri olgunlaşırken, bölgeden geçenlerin durup fotoğraf çektiği, araçların yol kenarında yoğunlaşmasıyla zaman zaman kuyruklar oluştuğu gözleniyor. Olaya müdahil drone görüntüleri, tarlaya gelen ziyaretçi yoğunluğunu ve gün batımının yarattığı görsel zenginliği kayıt altına aldı.

Yerel ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunlarının görüşleri:

Altan Süner durumu özetleyerek, "Ayçiçeği tarlasındayız. Yoldan geçerken gördük ve çok güzeller maşallah. Gün batımına doğru fotoğraf çekmek için bekliyoruz. Yol kenarında araçların hepsi durdu. Biz de görünce fotoğraf çekmek için durduk, manzarası mükemmel" dedi.

Serdal Gösteren ise İskenderun’dan gelerek kısa süreliğine durduklarını belirtti: "Burası ayçiçeği tarlası ve manzarası mükemmel. İskenderun’dan gelirken yol kenarına baktığımızda çok güzel bir manzara gördük. Birkaç fotoğraf çekmek için durduk, sonra yolumuza devam edeceğiz. Fotoğraflar çok güzel çıktı. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Buradan geçenler durup fotoğraf çektirsinler. Görenlerin hepsi yol kenarında duruyor".

Bölgeye ilgiyi artıran unsurlar:

Ziyaretçilerin anlattığına göre, en ideal karelerin gün batımına karşı çekildiği ve ayçiçeklerinin güneşe sırtını dönmüş olması sahnenin etkisini artırıyor. Yol kenarında oluşan araç kuyrukları zaman zaman trafik yoğunluğuna neden olurken, tarlada fotoğraf çektirenlerin sayısı da artıyor. Bazı anlarda yoğunluğun gün batımı zamanı daha belirgin hale geldiği dron görüntülerine yansıyor.

Ovakent’teki bu ilgi, tarlanın doğal manzarasının yanı sıra sosyal medyada paylaşılacak kare arayan ziyaretçiler için de cazip bir durak haline gelmesini sağlıyor. Ziyaretçiler genellikle kısa süreli duraklamalarla fotoğraf çekip yollarına devam ediyor.

Yetkililerin veya üreticilerin alana ilişkin herhangi bir uyarısı haberde yer almasa da, gözlemler yol kenarında park eden araç sayısının arttığını ve ziyaretçilerin manzaranın keyfini çıkarmak için bölgeye akın ettiğini gösteriyor.

Doğal fotoğraf stüdyosu halini alan ayçiçek tarlası vatandaşların ilgi odağı oldu