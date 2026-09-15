Gün batımıyla stüdyoya dönüşen Hatay ayçiçek tarlaları ziyaretçi akınına uğruyor

Gün batımında doğal stüdyo:

Hatay'da hasat dönemi yaklaşırken Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde olgunlaşan ayçiçekleri, gün batımında ortaya çıkan renk şöleniyle dikkat çekiyor. Sarının farklı tonları, gökyüzünün turuncu ve pembe nüanslarıyla birleşince tarlalar adeta bir fotoğraf stüdyosuna dönüşüyor. Bölgeden geçenler, bu manzarayı görmek için yol kenarında duruyor; bazı akşamlarda araç yoğunluğu ve kuyruklar oluşuyor.

Tarım üretiminin sürdüğü alanda, hasat çalışmalarının sürdüğü alanlarla olgunlaşan ürünlerin bir arada görüldüğü bu dönem, hem yerel halkın hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini topluyor. Dron ile çekilen görüntüler, tarlanın genişliğini ve gün batımının sunduğu kontrastı görsel olarak ortaya koyuyor.

Ziyaretçi yoğunluğu ve fotoğraf tutkusu:

Yoldan geçerken durup fotoğraf çektiklerini söyleyen Altan Süner, 'Ayçiçeği tarlasındayız. Yoldan geçerken gördük ve çok güzeller maşallah. Gün batımına doğru fotoğraf çekmek için bekliyoruz. Yol kenarında araçların hepsi durdu. Biz de görünce fotoğraf çekmek için durduk, manzarası mükemmel' dedi. Süner'in sözleri, bölgedeki spontane duraklamaların ve ilginin tipik bir örneğini yansıtıyor.

Serdal Gösteren ise İskenderun yönünden gelirken manzarayı görüp durduklarını belirterek, 'Burası ayçiçeği tarlası ve manzarası mükemmel. İskenderun’dan gelirken yol kenarına baktığımızda çok güzel bir manzara gördük. Birkaç fotoğraf çekmek için durduk, sonra yolumuza devam edeceğiz. Fotoğraflar çok güzel çıktı. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum' diye konuştu.

Selin Tuzlu de yol üzerindeki araç kuyruğunu görüp gelerek fotoğraf çektirdiklerini anlattı: 'Burası ayçiçeği tarlası ve çok hoş görünüyor. Biz de yoldan geçerken gördük ve hemen fotoğraf çektirmek için durduk. Herkesin gelip fotoğraf çektirmesi için güzel bir yer. Yol üzerindeki araç kuyruğunu görünce biz de gelip fotoğraf çektirdik. Ayçiçekleri gün batımı olduğu için güneşe sırtlarını dönmüş. Gün batımına karşı fotoğraf çekilmesi gerekiyor.'

Yetkililer ve tarlada çalışanlar, ziyaretçilerin tarım alanlarına saygılı davranması ve yolların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde duraklaması gerektiğine dikkat çekiyor. Bölge, görsel zenginliği ve fotoğraf tutkunlarının ilgisiyle bu sezon da öne çıkıyor.

HATAY’DA HASAT DÖNEMİNE HAZIRLANAN AYÇİÇEK TARLALARI, GÜN BATIMINDA ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ MANZARASIYLA VATANDAŞLARIN VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR