Gün boyu sahada: öğretmen adayları eğitim yönetimini uygulamalı öğrendi

Erzurum'da eğitim yönetimini sahada tanımak:

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Millî Eğitim Akademisi bünyesindeki öğretmen adaylarını bir günlük çalışma programına davet ederek yönetim süreçlerini sahada göstermeyi amaçladı. Program, adayların teorik bilgilerini yerinde gözlemleyip mesleki algılarını güçlendirmeye yönelikti.

Koordinasyon toplantısında yönetim işleyişi:

Günün ilk etkinliğinde adaylar, "Eğitim Öğretim Süreçleri Genel Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Toplantı sürecinde yönetim ve karar alma mekanizmalarının nasıl işlediği, önceliklerin nasıl belirlendiği ve uygulama ile yönetsel kararların birbirini nasıl etkilediği adaylar tarafından yakından izlendi. Bu bölüm, adaylara okul-idare ilişkisinin dinamiklerini gözlemleme fırsatı sundu.

Saha ziyaretleri ve uygulamalı gözlemler:

Toplantının ardından heyet saha ziyaretlerine geçti. Program kapsamında Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aziziye Nenehatun Anaokulu ve Aziziye Farabi İlkokulu ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde adaylar, "Maarifin Kalbinde Oyun" temasına uygun etkinlikleri ve yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde izledi; öğretmenlerle bir araya gelerek uygulama odaklı geri bildirim alma imkânı buldu.

Adaylar ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında görev yapan öğretmenlerle istişare ederek modelin sahadaki yansımalarını değerlendirdi. Bu görüşmeler, hem uygulama örneklerinin paylaşılmasını hem de adayların mesleki bakış açılarının gelişmesini sağladı.

Günün sonunda Süleyman Ekici makamında adaylarla bir araya gelerek saha gözlemleri ve yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ekici, genç öğretmen adaylarının görüşlerini dinledi ve mesleki gelişimlerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Etkinliği tamamlayan adaylar, bir eğitim yöneticisinin günlük çalışma temposunu, idari karar alma süreçlerini ve bu kararların sahadaki yansımalarını doğrudan deneyimlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Uygulamalı gözlemler, adayların yönetim ve öğretim ilişkisinde daha sağlam bir perspektif kazanmalarına katkı sağladı.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINI AĞIRLAYARAK BİR GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMINI GENÇ EĞİTİMCİLERLE PAYLAŞTI.