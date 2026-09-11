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Gün doğmadan Didim'de temizlik seferberliği

Didim Belediyesi, günün ilk ışıklarından itibaren kum eleme, süpürme, konteyner yıkama ve dezenfeksiyonla kapsamlı temizlik çalışmalarını sürekli sürdürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Gün doğmadan Didim'de temizlik seferberliği

Didim'de temizlik çalışmaları

Didim Belediyesi temizlik ekipleri, kent genelinde düzenli ve kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar günün ilk ışıklarından önce başlayarak sokakların, kaldırımların ve ortak kullanım alanlarının temiz ve bakımlı kalmasını hedefliyor. Ekipler, kentin farklı noktalarında planlı şekilde görev yapıyor ve hizmet sürekliliği sağlanıyor.

Çalışma detayları:

Temizlik programı kum eleme ile başlıyor; ardından süpürge ve mıntıka ekipleri sokak ve kaldırımlarda temizlik gerçekleştiriyor. Süpürge araçları yol güzergâhlarını toz ve atıklardan arındırırken, konteyner yıkama ve dezenfeksiyon araçları çöp konteynerlerini basınçlı sistemlerle yıkayıp dezenfekte ediyor. Bu uygulamalar, kentin yeni bir güne daha temiz ve düzenli başlamasını sağlamak amacıyla gün doğmadan başlatılıyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay çalışmaların sabahın erken saatlerinde başladığını vurgulayarak, "Didim’in temizliği için her sabah gün doğmadan görev başına geçen emekçi arkadaşlarımız var. Günün ilk ışıklarından önce başlayan bu emek, daha temiz bir Didim için. Kentimizin her noktasında aynı özen ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye, temizlik hizmetlerini yalnızca belirli dönemlerle sınırlı tutmayıp kent yaşamının gerektirdiği şekilde her gün sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında nüfus ve hareketliliğin arttığı ilçede ekipler sahil, sokak, kaldırım ve ortak kullanım alanlarında temizlik faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Didim’in temiz bir görünüme kavuşması için ekiplerin sabah erken başlatılan mesaisi kent genelinde düzenli olarak devam ediyor.

DİDİM’DE TEMİZLİK EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

DİDİM’DE TEMİZLİK EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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