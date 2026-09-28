Gündüz vakti güvenlik endişesi: Zübeyde Hanım Bulvarı'nda atıl işletmeye tahribat

Atıl işletmeye gündüz saldırı: Zübeyde Hanım Bulvarı'nda tahribat

Eskişehir'in en yoğun noktalarından Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan ve bir süredir kullanılmayan atıl durumdaki bir işletmenin dış cephesi hedef alındı. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce işyerinin camlarına ve giriş kısmına zarar verildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, gün içinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede gerçekleşti. İşyeri kapalı olmasına rağmen dış cephede, camlarda ve giriş bölümünde gözle görülür tahribat meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliği henüz tespit edilmedi.

Esnaf ve vatandaşların tepkisi:

Bölge esnafı ve çevredeki vatandaşlar olaydan rahatsızlık duyduklarını belirtti. Günün her saati hareketli olan bir noktada yaşanan bu tahribat, çevre güvenliği konusundaki endişeleri artırdı ve halk yetkililerden önlem alınmasını istedi.

ESKİŞEHİR’İN YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN EN YOĞUN OLDUĞU NOKTALARINDAN ZÜBEYDE HANIM BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN VE BİR SÜREDİR KULLANILMAYAN ATIL DURUMDAKİ BİR İŞLETME, KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN KİŞİ VEYA KİŞİLERCE TAHRİP EDİLDİ. İŞLETMENİN DIŞ CEPHESİNE, CAMLARINA VE GİRİŞ KISMINA ZARAR VERİLDİ.