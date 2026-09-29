Güne döviz kurları sınırlı oynaklıkla başladı: dolar 48,9980, euro 55,6830

Serbest piyasada günün açılışı
Serbest piyasada döviz kurları güne Doların 48,9980 lira, Euronun ise 55,6830 lira seviyelerinden başladı. Açılış verileri İstanbul Kapalıçarşı kaynaklı işlemleri yansıtıyor.
Kapalıçarşı işlem detayları:
İstanbul Kapalıçarşı’da 48,9960 liradan alınan dolar 48,9980 liradan satılıyor. Aynı şekilde euroda alım fiyatı 55,6810 lira, satış fiyatı ise 55,6830 lira olarak kaydedildi.
Her iki para biriminde de alım-satım farkı 0,0020 lira düzeyinde gerçekleşti, bu da işlem dilimindeki dar bir spreadi gösteriyor.
Önceki kapanışla karşılaştırma:
Son kapanışta dolar 48,97 liradan, euro ise 55,69 liradan satılmıştı. Buna göre dolar bugünkü satış fiyatına göre yaklaşık +0,0280 lira artış gösterirken, euro yaklaşık -0,0070 lira gerileme kaydetti.
Veriler, açılıştaki oynaklığın sınırlı olduğunu ve Kapalıçarşı işlemlerinde dar bir fiyat aralığının korunduğunu işaret ediyor.
DOLAR 48,9980 LİRADAN, EURO İSE 55,6830 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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