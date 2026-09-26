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Güneşi arayan fındık üreticileri iç bölgelere yöneldi

Sahil kesiminde yağış nedeniyle fındığını kurutamayan üreticiler, güneşli günlerden yararlanmak için ürünlerini Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk'a taşıdı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:47

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Güneşi arayan fındık üreticileri iç bölgelere yöneldi

Giresun'da kurutma telaşı: üreticiler iç bölgelere taşıdı

Giresun'da mevsim şartlarının gecikmeli hasata yol açmasının ardından, bu kez ürünleri kurutma sorunu gündeme geldi. Sahil kesimlerinde etkili olan yağışlı hava, harmanda kalan fındığın yeterince kurutulamamasına neden oldu ve üreticileri çözüm arayışına itti.

neden iç bölgelere gidiliyor:

Yağışlı sahil ikliminde fındıklarını 'bir hafta, hatta 10 güne yakın' sürede kurutabildiklerini belirten üreticiler, daha uzun güneş alan iç kesimlerde işi hızlandırma yolunu seçti. Özellikle Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri, güneşli günlerin daha uzun sürdüğü gerekçesiyle tercih edildi.

uygulanan kurutma yöntemi ve görüntüler:

Üreticiler, beraberlerinde getirdikleri ürünleri karayolu kenarlarına ve uygun açık alanlara sererek güneş altında kurutuyor. Şebinkarahisar-Alucra karayolu güzergahında yol kenarlarına serilen fındık harmanları, dron ile havadan görüntülendi. Üreticiler, sahilde günlerce kurutamadıkları ürünü burada yaklaşık iki günde kurutabildiklerini söylüyor.

Kurutma mesaisi boyunca yol kenarlarında oluşan geniş harman alanları, hem üreticilerin pratik çözümünü hem de mevsimsel değişikliklerin tarımsal çalışmalara doğrudan etkisini ortaya koyuyor. Üreticilerin bu geçici taşıma ve kurutma düzeni, hasat sonrası lojistik ve işgücü planlamasını da belirliyor.

ŞEBİNKARAHİSAR’DA ÜRETİCİLERİN FINDIKLARINI ŞEBİNKARAHİSAR-ALUCRA KARAYOLU GÜZERGAHINDAKİ YOL...

ŞEBİNKARAHİSAR’DA ÜRETİCİLERİN FINDIKLARINI ŞEBİNKARAHİSAR-ALUCRA KARAYOLU GÜZERGAHINDAKİ YOL KENARLARINA SEREREK KURUTMASI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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