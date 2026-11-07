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Güney Ege'de öğleden sonra fırtına bekleniyor

Güney Ege'de Cumartesi öğleden itibaren kuzeyli rüzgarların 50-75 km/saat (6-8 kuvvet) fırtına şeklinde eseceği, Pazar (08.11.2026) akşamı yatışacağı bildirildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Güney Ege'de öğleden sonra fırtına bekleniyor

Güney Ege'de fırtına uyarısı

Meteoroloji verilerine göre Güney Ege'de bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

etkinin zamanlaması:

Kuruma göre fırtınanın başlangıcı bugün öğle saatleri olarak öngörülürken, etkinin sona ermesinin Pazar günü (08.11.2026) akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

şiddet ve yönü:

Açıklamada rüzgârın kuzeyli yönlerden eseceği ve şiddetinin 6-8 kuvvet (50-75 km/saat) aralığında olacağı vurgulandı. Meteoroloji, belirtilen zaman aralığında bölgedeki hava koşullarına dikkat edilmesini bildirdi.

GÜNEY EGE’DE FIRTINA BEKLENİYOR

GÜNEY EGE’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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