Güney Ege'de öğleden sonra fırtına bekleniyor

Güney Ege'de fırtına uyarısı
Meteoroloji verilerine göre Güney Ege'de bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
etkinin zamanlaması:
Kuruma göre fırtınanın başlangıcı bugün öğle saatleri olarak öngörülürken, etkinin sona ermesinin Pazar günü (08.11.2026) akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
şiddet ve yönü:
Açıklamada rüzgârın kuzeyli yönlerden eseceği ve şiddetinin 6-8 kuvvet (50-75 km/saat) aralığında olacağı vurgulandı. Meteoroloji, belirtilen zaman aralığında bölgedeki hava koşullarına dikkat edilmesini bildirdi.
GÜNEY EGE’DE FIRTINA BEKLENİYOR
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