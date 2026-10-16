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Güney Ege'nin inciri, çam balı ve kekiği GEKA ile ulusal pazara hazırlanıyor

GEKA'nın çalıştayları Aydın inciri, Muğla çam balı ve Denizli kekik için üretimden ihracata uzanan somut öneriler ve eylem adımları ortaya koydu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Güney Ege'nin inciri, çam balı ve kekiği GEKA ile ulusal pazara hazırlanıyor

Güney Ege'nin inciri, çam balı ve kekiği GEKA ile ulusal pazara hazırlanıyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından düzenlenen Aydın İnciri, Muğla Çam Balı ve Denizli Kekik Çalıştayları, bölgenin üç önemli tarımsal ürününün üretimden pazarlamaya uzanan değer zincirindeki fırsatları ve sorunları masaya yatırdı. Çalıştaylar, Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Çalıştaylara kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üreticiler ve sektör temsilcileri katıldı. Katılımcılar, ürün bazında mevcut durum değerlendirmesi yaparak uygulanabilir öneriler geliştirdi.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı açılış konuşmasında hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Temel amacımız; Aydın inciri, Muğla çam balı ve Denizli kekiğinin üretimden ihracata uzanan değer zincirini birlikte değerlendirmek, öncelikli sorunları belirlemek ve uygulanabilir bir eylem planının temelini oluşturmaktır."

çalıştayların kapsamı ve öncelikleri:

Grup çalışmalarında üç ürünün üretim süreçleri, depolama ve kalite sorunları, markalaşma olanakları ve pazarlama-stratejileri ele alındı. Elde edilen veriler doğrultusunda her ürün için değer zincirini güçlendirecek somut adımlar belirlendi. Ortak vurgu, üretim kalitesinin artırılması, katma değerli ürün geliştirme ve ulusal/uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi yönünde oldu.

denizli kekiği için öneriler:

Denizli kekiğinde öne çıkan öneriler arasında üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi, iklime dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi ve depolama şartlarının iyileştirilmesi yer aldı. İzlenebilirliği artırmak amacıyla barkod sistemi kurulması gündeme geldi. Verimlilik ve kaliteyi yükseltmek için akıllı tarım ve mekanizasyon uygulamaları ile kooperatiflere makine-ekipman desteği sağlanması önerildi.

Ayrıca kekik için tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, kekik rotası ve festivaller gibi etkinliklerle bilinirliğin artırılması; tohum ekimi, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele konularında araştırmalar yapılması tavsiye edildi.

incir ve çam balı için öne çıkan adımlar:

Aydın incirinin üretim ve depolama süreçlerini iyileştirmek amacıyla uygun kasa kullanımının yaygınlaştırılması, mevcut depoların altyapısının güçlendirilmesi ve soğuk hava depolama kapasitesinin artırılması önerildi. Bu adımların ürün kayıplarını azaltması ve kaliteyi koruması hedefleniyor.

Muğla çam balı için ise sağlıklı atıştırmalık ürünler geliştirilmesi, balın sağlık etkilerine dair bilimsel çalışmaların artırılması ve ürünün apiterapi alanındaki özelliklerinin tanıtılması öne çıktı. Bu yaklaşımlar, balın pazardaki farklılaşmasını destekleyecek şekilde değerlendirildi.

Çalıştay raporları hazırlanıyor; raporların üretim kalitesini artırmaya, katma değerli ürün geliştirmeye, markalaşmayı güçlendirmeye ve pazarlama-ihracat kapasitesini geliştirecek eylem planlarına rehberlik etmesi hedefleniyor. GEKA ve program ortakları, önerilerin uygulamaya aktarılması için takip ve iş birliği mekanizmalarını hayata geçirmeyi planlıyor.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) TARAFINDAN DÜZENLENEN AYDIN İNCİRİ, MUĞLA ÇAM BALI VE DENİZLİ...

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) TARAFINDAN DÜZENLENEN AYDIN İNCİRİ, MUĞLA ÇAM BALI VE DENİZLİ KEKİK ÇALIŞTAYLARINDA, YÖRESEL ÜRÜNLERİN ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA UZANAN SÜREÇLERİ ELE ALINDI. DENİZLİ KEKİĞİ İÇİN ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ, İKLİME DAYANIKLI ÇEŞİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ, AKILLI TARIM UYGULAMALARI VE MARKALAŞMA ÇALIŞMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI ÖNERİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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