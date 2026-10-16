Güneydoğu hububat ihracatında liderliğini sürdürdü: 9 ayda 2,8 milyar dolar

Bölgesel liderlik ve üç çeyrek tablosu:

Güneydoğu Anadolu bölgesi, 2024 yılının ilk dokuz ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında güçlü bir performans sergiledi. Bölge, toplam sektörel ihracatta yüzde 30,9 payla Türkiye liderliğini korurken, dokuz aylık dönemde ihracat değeri 2,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Sadece Eylül ayında ise bölgenin ihracatı 300,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Miktar bazında da artış gözlendi; söz konusu dönemde ihracat yüzde 3,7 yükselerek 3,3 milyon ton oldu. Sektörün en büyük pazarı Orta Doğu'ya ihracat 1,2 milyar dolar seviyesine yaklaşırken, Afrika ülkelerine yapılan ihracat toplam 984 milyon dolar olarak bildirildi.

Ürün bazlı performans ve miktarlar:

Ürün dağılımında miktar ve gelir açısından öne çıkan kalemler kayda değer artışlar gösterdi. Dokuz aylık süreçte 931,1 bin ton makarna, 568,6 bin ton buğday unu ve 338,6 bin ton ayçiçek yağı ihraç edildi. Gelir bazında en yüksek katkıyı sağlayan ayçiçek yağının ihracatı yüzde 26,1 artışla 563 milyon dolara ulaştı; makarna ihracatı ise yüzde 13,1 artışla 502,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Pazar dinamikleri ve ihracat stratejisi:

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu değerlendirmesinde, bölgesel ihracat performansının arkasında ülke ülke değişen dinamiklerin bulunduğunu vurguladı. Kadooğlu, bölgesel çatışmaların, satın alma gücündeki farklılıkların ve dövize erişim koşullarının pazar taleplerini şekillendirdiğini; hassas ekonomilerde un ve bitkisel yağ gibi temel gıda ürünlerine yönelimin güçlendiğini belirtti.

Başlıca hedef pazarlardaki ticaret ve gıda politikalarındaki değişimlerin de ihracat tercihlerine etki ettiğine dikkat çekildi. Örnekler arasında Irak’ta sevkiyat öncesi ithalat vergilerinin peşin ödenmesi uygulaması, Cezayir’in makarna ve bisküvi gibi ürünlerde yurt içi üretimi teşvik etme girişimleri ve Mısır’ın buğday üretimini ve ithalatını artırarak özellikle Doğu Afrika’ya un ihracatını büyütme hedefi sayıldı. Bu gelişmeler, ihracatın sadece hacim odaklı değil aynı zamanda talebin niteliğine göre planlanması gerektiğini gösteriyor.

Kadooğlu, Güneydoğu'nun farklı coğrafyalardaki deneyimi sayesinde bu dönüşümleri yakından izlediğini ve hangi pazarda hangi ürünle, hangi ticaret modeliyle rekabet edileceğini önceden öngören stratejiler geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Bölge aktörleri, değişen ticaret şartlarına hazırlıklı olmak için hem ürün portföyünü hem de ihracat modellerini şartlara göre şekillendirmeye devam ediyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ EYLÜL AYINDA 300,3 MİLYON DOLARLIK HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRAÇ ETTİ.