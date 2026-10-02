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Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde ters yönden dönen minibüs tramvayla çarpıştı

Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı; kazada yaralılar olduğu ve ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde ters yönden dönen minibüs tramvayla çarpıştı

kaza detayları:

Güngören Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bir tramvay, yolun ters yönünden dönüş yapan bir ticari minibüse çarptı. Olay yerinden ulaşan ilk bilgilerde çarpışma sonucu yaralananlar olduğu belirtildi.

Çarpışma anına dair resmi bir saat veya yaralı sayısı paylaşılmadı; mevcut bilgiler kaza ve ilk müdahale talepleri çerçevesinde sınırlı tutuldu.

müdahale ve güvenlik:

Olayın ardından bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza mahallinde müdahale ve güvenlik önlemleri almak için çalışma başlattı.

Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi resmi bir açıklama ile duyuruluncaya kadar bekleniyor. Yetkililerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

güncel durum:

Kazaya ilişkin tüm teknik ve güvenlik incelemeleri yetkili birimlerce yapılacak. Olayla ilgili yeni bilgiler yetkililer tarafından paylaşıldıkça güncelleme yapılacaktır.

Güngören Abdi İpekçi Caddesi’nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse...

Güngören Abdi İpekçi Caddesi’nde tramvay, ters yönden dönüş yapan ticari minibüse çarptı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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