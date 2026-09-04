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Günübirlik tekne arıza nedeniyle su alınca şişme botlarla kurtarıldı

Manavgat'ta günübirlik turist teknesi, egzoz sökümü ve arızalı tahliye pompası nedeniyle su alıp yarıya battı; teknede kimse yoktu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Günübirlik tekne arıza nedeniyle su alınca şişme botlarla kurtarıldı

Manavgat açıklarında tekne arıza

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı-Side Mahalleleri açıklarında, günübirlik turist taşımacılığı yapan bir fiber tekne dün arıza nedeniyle su almaya başladı. Olay sırasında teknede kimsenin olmadığı bildirildi.

Neden ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre teknenin egzozu, tamir için söküldü. Bu işlem sırasında tekne su almaya başladı ve ayrıca su tahliye pompasının arızalanması sonucu teknede su birikimi arttı. Su almasıyla tekne yarıya kadar gömüldü.

Teknenin tamamen batmaması için su sporlarında kullanılan şişme botlar devreye sokuldu ve teknenin batması önlendi.

Teknenin durumu ve onarım:

Sabah saatlerinde tekne, bakım ve onarımın yapılması amacıyla Manavgat Irmağı kıyısındaki tersaneye götürüldü. Yetkililer, teknenin kıyıya çekilerek gerekli kontrollerin ve onarımın yapılacağını bildirdi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE GÜNÜBİRLİK TURİST TAŞIMACILIĞI YAPAN FİBER TEKNE, ARIZADAN KAYNAKLI...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE GÜNÜBİRLİK TURİST TAŞIMACILIĞI YAPAN FİBER TEKNE, ARIZADAN KAYNAKLI SU ALINCA BATMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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