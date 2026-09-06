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Gurbette özlenen lezzet için Bayburt'ta tandır başına geçti

Bursa'da yaşayan Fırat Koçyiğit, memleketi Bayburt'ta bağ ve bahçe işlerini tamamlayıp kolları sıvadı; özlediği tandır ekmeğini geleneksel usulle pişirdi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gurbette özlenen lezzet için Bayburt'ta tandır başına geçti

Memlekette tandır mesaisi:

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Fırat Koçyiğit, memleketi Bayburtun Çalıdere köyüne gelerek hasretini çektiği tandır ekmeğini kendisi pişirdi. Bağ ve bahçe işlerini tamamladıktan sonra kolları sıvayan Koçyiğit, hazırladığı hamurları tandırda tek tek pişirdi ve pişen ekmeklerin bir bölümünü Bursa’ya götürmek üzere ayırdı.

Pişen ekmekleri sıcak sıcak tadına bakıp, geleneksel eşlikçi ayran ile birlikte yiyen Koçyiğit, uzun süredir çektiği tandır ekmeği özlemini memleketinde giderdi.

Tandır ekmeğinin pişirme tekniği:

Tandır ekmeği hazırlanırken hamur açıldıktan sonra iç yüzeye yapıştırılıyor. Kızgın tandırın ısısıyla pişen ekmeklerin yüzeyi kızardığında, özel bir aparat yardımıyla ekmekler tandırdan çıkarılıyor. Bu yöntem, Bayburt’ta uzun yıllardır uygulanan geleneksel pişirme usullerinden biri olarak sofralara özgün bir lezzet kazandırıyor.

Koçyiğit’in memlekete dönüşü hem kişisel bir özlemin giderilmesi hem de yerel pişirme geleneğinin yaşatılması şeklinde gerçekleşti; pişirilen ekmeklerin bir kısmının yolculuk için ayrılması, gurbette yaşayanlar için pratik bir çözüm sundu.

GURBETTE ÖZLEDİĞİ TANDIR EKMEĞİ İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ

GURBETTE ÖZLEDİĞİ TANDIR EKMEĞİ İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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