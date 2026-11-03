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Gürcü Yaylası yolunda heyelan riskine karşı kapsamlı müdahale

Ladik'te, Gürcü Yaylası ve Tüfekçidere yollarında nisan ayındaki toprak kaymaları sonrası belediye ekipleri heyelan riskine karşı kapsamlı önlem alıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Gürcü Yaylası yolunda heyelan riskine karşı kapsamlı müdahale

Çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Samsun'un Ladik ilçesinde, turizm açısından önem taşıyan Gürcü Yaylası yolunda olası toprak kaymalarını önlemek ve ulaşım güvenliğini sağlamak için belediye ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Yapılan müdahalelerle hem mevcut risklerin azaltılması hem de bölgeye ulaşımın emniyetli şekilde sağlanması hedefleniyor.

Yaşanan olaylar ve harekete geçilmesi:

Son olarak nisan ayında Hacıalipınar Mahallesi'ne bağlı Gürcü Yaylası yolunda ve Tüfekçidere Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymaları bölge halkında endişe oluşturdu. Bu olayların ardından belediye ekipleri gerekli önlemleri almak üzere çalışma başlattı ve risklerin minimize edilmesine odaklandı.

Yerel yöneticilerin değerlendirmeleri:

Hacıalipınar Mahallesi Muhtarı Yusuf Peker ile Tüfekçidere Mahallesi Muhtarı Cengiz Çobanbaşı, yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek belediye ekiplerine teşekkür etti. Muhtarlar, bölgedeki ulaşım güvenliğinin sağlanmasının hem günlük yaşamı hem de ziyaretçi güvenliğini olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ise çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinlerinin ve Gürcü Yaylası ile kayak merkezini ziyaret eden vatandaşların daha güvenli ulaşım imkânına kavuşacağını ifade etti. Belediye yönetimi, sürecin takipçisi olunacağını ve gerekli önlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer, bölgedeki çalışmaları sürdürürken vatandaşların uyarılara dikkat etmesini ve yetkililerin yönlendirmelerine uymasını istiyor; amaç, hem vatandaşların can güvenliğini korumak hem de turizm hareketliliğinin kesintisiz sürmesini sağlamak.

LADİK İLÇESİNDE, ÖZELLİKLE TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİ OLAN GÜRCÜ YAYLASI YOLUNDA...

LADİK İLÇESİNDE, ÖZELLİKLE TURİZM AÇISINDAN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİ OLAN GÜRCÜ YAYLASI YOLUNDA HEYELAN RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINIYOR. MUHTEMEL TOPRAK KAYMALARININ ÖNÜNE GEÇMEK VE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA BÖLGEDE KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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