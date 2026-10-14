Güreş devenin gözüne umut: Türkiye'de ilk deveye kök hücre tedavisi Burdur'da başlatıldı

Tedaviye karar ve yürütücü ekip:

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesinde retina rahatsızlığı saptanan 7 yaşındaki erkek güreş devenin tedavi süreci başlatıldı. Uygulamayı, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalından Doç. Dr. Harun Çınar ile Patoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Emine Kübra Bilir yürütüyor.

Deve, Aydın’dan katarakt şüphesiyle getirildi; yapılan muayene ve tetkikler sonucunda göz probleminin retina kaynaklı olduğu belirlendi. Üniversite ekibi, hayvanın görme sağlığını geri kazandırmayı amaçlayan kök hücre uygulamasına karar verdi.

Tanı ve görüntüleme yöntemleri:

Deve yaklaşık bir haftadır Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde gözetim altında tutuluyor ve genel sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Retinaya yönelik ayrıntılı değerlendirmede renkli ultrasonografi ve anjiyografi gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldı. Ayrıca retina fonksiyonlarının ölçülmesi amacıyla retinanın elektriksel aktivitesini kaydeden elektroretinografi (ERG) uygulandı.

Kök hücre kaynağı ve uygulama planı:

Tedavi kapsamında devenin kendi kanından elde edilecek progenitör (öncü) hücreler kullanılacak. Dr. Öğr. Üyesi Emine Kübra Bilir, gerekli örneklerin alındığını ve tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti. Uygulama, kendi hücrelerinin kullanılması nedeniyle otolog kök hücre yaklaşımı olarak yürütülecek ve elde edilecek bulgular doğrultusunda protokol şekillendirilecek.

Beklenen süre ve araştırma hedefi:

Tedavi sürecinin yaklaşık bir-iki ay sürmesi öngörülüyor; bu süre yapılacak değerlendirmelere ve elde edilecek sonuçlara göre değişebilecek. Çalışmadan elde edilecek verilerin, develerde retina rahatsızlıklarının tedavisine yönelik ileri araştırmalara katkı sunması bekleniyor.

Veteriner ekip, devenin sağlık durumunu yakından izlemeye devam ediyor ve uygulamanın güvenliği ile etkinliğini değerlendirecek ölçümler yapacak.

RETİNA RAHATSIZLIĞI BULUNAN DEVE İÇİN KÖK HÜCRE TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI