Gurme sofraların yeni yıldızı: toprağıyla sofraya gönderilen baby havuç

Baby havucun yükselişi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yetişen ve halk arasında "baby" veya "mini" havuç olarak bilinen küçük boy havuçlar, özellikle restoran mutfakları ve gurme marketlerin raflarında dikkat çekiyor. Üretici Durmuş Erdoğan'ın belirttiğine göre, 500 dönümlük işletmede çeşitli sebzeler yetiştiriliyor; havuç için ayrılan alan ise 150 dönüm civarında. Bu alanın bir bölümü, erken hasat edilen ve sapıyla birlikte gönderilen baby havuç üretimine ayrılıyor.

Üretim ve dağıtımın ayrıntıları:

Gelişen tohum çeşitliliği ve tarım teknolojileri sayesinde Beypazarı'nda havuç üretimi yılın 12 ayına yayılabiliyor. Erdoğan, üretimde esas olanın tazelik ve besin değerinin korunması olduğunu vurguluyor: ürünler genellikle yıkanmadan, üzerinde toprak ve yapraklarıyla birlikte firmalara iletiliyor; firmalar ise ürünü işlemden geçirerek restoranlara veya marketlere ulaştırıyor. Erdoğan, üretimde tonaj yerine adet esaslı bir değerlendirme yapıldığını belirterek, baby havucun diğer havuca kıyasla yaklaşık 5’te 1 oranında olduğunu ve sezon için yaklaşık 1 ton civarında düşünebileceklerini söylüyor.

Üretim modelinde Erdoğan ve ekibi, birkaç anlaşmalı firma için talebe göre üretim gerçekleştiriyor ve hasat ile sevkiyatı kendileri organize ediyor. Ürunler hasat sonrası incelere, orta boylara ve iri tiplere göre ayrılıyor; baby havuçlar daha çok tabak süslemede ve gurme sunumlarda tercih ediliyor.

Besin değeri, marka algısı ve sürdürülebilirlik:

Erdoğan, Beypazarı toprağının ve ikliminin havuç için avantaj sağladığını, bölgenin beta‑karoten oranı açısından öne çıktığını ifade ediyor. Beta‑karotenin A vitaminine dönüşerek özellikle göz sağlığı için önemli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Beypazarı havucunu bir marka olarak konumlandırma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Beypazarı Ticaret Odası'nın da bu yönde araştırmalar yürüttüğü aktarılıyor.

Ancak üreticiler son dönemde artan işçilik, yakıt ve enerji maliyetlerinden etkileniyor. Erdoğan, doğru planlama ile üretimi sürdürdüklerini ve baby havuç üretimini daha butik, talebe dayalı bir modelle yürüttüklerini vurguluyor. Ayrıca işletmede brokoli, kırmızı lahana, pırasa, ıspanak, kabak, iceberg marul ve yeşil soğan gibi birçok ürün de yetiştiriliyor.

Erdoğan, tüketicilerin baby havucu tercih etmeye başlamasıyla üretimin artacağını öngörüyor: "Hem vitamin‑mineral yoğunluğu hem de yaprağıyla, toprağıyla sofraya gelen tazeliği sayesinde baby havucun yeri anlaşılacaktır." dedi. Ürünün hem lezzet hem de besin değeri açısından fark yarattığını düşünen üretici, önümüzdeki sezon üretime devam etme planını koruyor.

DURMUŞ ERDOĞAN